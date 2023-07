Alles ist wich­tig, damit die Schöp­fung nicht aus dem Takt gerät. Der Foto­künst­ler Wal­ter Green drückt dies in beson­de­rer Wei­se aus, indem er soge­nann­te „Unkräu­ter“ mit sei­nen Foto­gra­fien auf die gro­ße Büh­ne hebt. Herz­li­che Ein­la­dung zum Fami­li­en­got­tes­dienst mit Ver­nis­sa­ge am 9. Juli 2023 um 10.15 Uhr in der St. Lau­ren­ti­us Kir­che Thur­n­au. Es wir­ken die Kin­der der Kin­der­ta­ges­stät­te Son­nen­schein mit, die lit­ur­gi­sche Lei­tung haben Deka­nin Mar­ti­na Beck, Pfar­re­rin Ange­la Hager, Stu­di­en­lei­te­rin des EBW-Ober­fran­ken-Mit­te, und Prä­di­kan­tin Mar­ti­na Schu­bert, im Anschluss gibt es einen Imbiss an der Kir­che. Unter dem Titel BOTA­NI­CA sind die Kunst­wer­ke dort bis 14. August 2023 zu sehen. Ein Rah­men­pro­gramm zur Aus­stel­lung liegt aus. Mit Vor­anmel­dung besteht am 9. Juli 2023 um 11.30 Uhr und 14.00 Uhr auch die Mög­lich­keit, den „Arten­viel­falt­gar­ten“ in der Bren­del­stra­ße 6, Thur­n­au unter der fach­kun­di­gen Füh­rung von Jür­gen Beck zu besich­ti­gen, 09228/995311 oder j.beck.thurnau@t‑online.de. Der Ein­tritt ist jeweils frei.

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: Aus­stel­lung in Thur­n­au: „Grenzen/​Borders“ Das Insti­tut für Frän­ki­sche Lan­des­ge­schich­te öff­net die Türen zur Keme­na­te: Am 8. und 9. Juli 2023 wird dort die Ausstellung…