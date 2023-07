Skat Bay­ern­li­ga Nord, Ergeb­nis 4. Spieltag

Am 01.07.23 fand der 4. Spiel­tag des Baye­ri­schen Skat Ver­ban­des (BSkV) in Forch­heim (Hau­sen) statt. Die Mann­schaft „Die Forel­len Forch­heim“ hat­te sich vor­ge­nom­men, die Aus­gangs­po­si­ti­on für den letz­ten und zen­tral in Lauf durch­zu­füh­ren­den 5. Spiel­tag zu ver­bes­sern. Zu ver­ge­ben waren 12 Punk­te. Geg­ner waren der „1. SC Coburg II“, der „1. Skat­club Regens­burg II“ und die „Skat­freun­de Creg­lin­gen“. Auch wenn der Ver­gleich mit je 7:5 Punk­ten für die „Skat­freun­de Creg­lin­gen“ und „Die Forel­len Forch­heim“ ende­te, feh­len doch 5 Punk­te zum opti­ma­len Ergeb­nis, da man die 1. Serie mit 0:3 Punk­ten als letz­ter been­de­te. Serie 2 und Serie 4 konn­ten mit 3:0 Punk­ten gewon­nen wer­den. In Serie 3 muß­te man sich wie­der­um mit nur 1:2 Punk­ten geschla­gen geben.

Damit bele­gen „Die Forel­len Forch­heim“ in der Gesamt­wer­tung jetzt den 8. Platz, punkt­gleich mit dem „1, Skat­club, Schwan­dorf“ (6. Platz) und „Limes Skat Aalen“ (7. Platz) mit jeweils 28:20 Punk­ten. Die „Skat­freun­de Creg­lin­gen“ erreich­ten mit ins­ge­samt 30:18 Punk­ten den 4. Platz, der von den „Die Forel­len Forch­heim“ bei opti­ma­lem Aus­gang am 09.09.23 in Lauf noch erreicht wer­den kann. Geg­ner wer­den dann der „1. Gmün­der SC Schipp 7“ (aktu­ell Platz 1; 40:8 Punk­te), „Frischauf Kel­heim“ (Platz 11; 21:27 Punk­te) und der „1. SC Stein“ (Platz 2; 37:11 Punk­te) sein.

Das Final­tur­nier fin­det für alle teil­neh­men­den Ver­ei­ne am 9. Sep­tem­ber 2023 am zen­tra­len Spiel­ort in Lauf statt.

Gespielt wer­den jeweils 4 Seri­en à 36 Spiele.

Die Forel­len Forch­heim tref­fen sich jeden Frei­tag ab 17:30 h im Pila­tus­hof in Hau­sen um ihrem Hob­by, dem Skat­spiel zu frö­nen. Inter­es­sen­ten kön­nen sich dort ein­fin­den oder unter 09131–206338 Kon­takt aufnehmen.