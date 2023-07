Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

E‑Bike ent­wen­det

Unbe­kann­te Die­be ent­wen­de­ten von Mon­tag auf Diens­tag im Erlan­ger Stadt­teil Bruck ein Pedelec im Wert von 3.000 Euro.

Die Besit­ze­rin hat­te ihr Elek­tro­fahr­rad am frü­hen Mon­tag­abend im Bier­lach­weg vor ihrer Woh­nung ver­sperrt abge­stellt. Am Näch­sten Mor­gen muss­te die Dame fest­stel­len, dass ihr Tou­ren­rad der Mar­ke Cube im Wert von 3.000 Euro ver­schwun­den war.

Die Poli­zei sucht nach Zeu­gen, die etwas Ver­däch­ti­ges beob­ach­tet haben. Hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760- 114.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Rol­ler übersehen

Herolds­berg – Am Diens­tag, gegen 16:30 Uhr, befuhr eine Herolds­ber­ge­rin mit ihrem Pkw die Stra­ße „Zum Blech“ und woll­te an der Ein­mün­dung in die „Lan­ge Gas­se“ ein­fah­ren. Hier­bei über­sah sie das vor­fahrts­be­rech­tig­te Klein­kraft­rad eines Herolds­ber­gers, der mit sei­nem Enkel die „Lan­ge Gas­se“ befuhr. Es kam zum Zusam­men­stoß bei­der Fahr­zeu­ge, wodurch Groß­va­ter und Enkel mit Haut­ab­schür­fun­gen leich­te Ver­let­zun­gen davon­tru­gen. Es ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 3000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall­flucht in Herzogenaurach

Am 04.12.23 zwi­schen 06:00 Uhr und 06:30 Uhr wur­de, in der Eger­län­der­stra­ße 7, ein gepark­ter Pkw Mer­ce­des von einem dunk­len Audi Kom­bi mit ERH- Kenn­zei­chen ange­fah­ren. Durch den Anstoß wur­de der Mer­ce­des im Bereich der Stoß­stan­ge beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 300,- Euro.

Beob­ach­tun­gen nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Am 04.07.23 um 09:15 Uhr befuhr ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer, den Ärz­te­park­platz in der Hay­den­stra­ße 23. In einer Links­kur­ve fuhr er in einem zu engen Bogen und tou­chier­te hier­bei den Pkw BMW X2. Hier­bei ent­stand Sach­scha­den am Heck des gepark­ten Fahr­zeu­ges i.H.v. ca. 2500,- Euro.

Hin­wei­se zu der Ver­kehrs­un­fall­flucht nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809- 0 entgegen.

Gemein­schäd­li­che Sach­be­schä­di­gung in Herzogenaurach

Im Zeit­raum vom 04.07.23 18:30 Uhr bis 05.07.23 06:10 Uhr wur­de, durch einen unbe­kann­ten Täter, die öffent­li­che Toi­let­te am Markt­platz im Bereich der Wän­de, Türen und Böden mit Fäka­li­en beschmiert.

Die Rei­ni­gungs­ko­sten belau­fen sich auf ca. 300,- Euro.

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter Tel. 09132/7809–0 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -