Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unein­sich­ti­ger Ruhe­stö­rer – Poli­zei stellt Laut­spre­cher sicher

COBURG. Wegen ruhe­stö­ren­den Lärms ver­stän­dig­ten Bewoh­ner eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Cobur­ger Stadt­ge­biet die Poli­zei. Ein unbe­lehr­ba­rer 35-Jäh­ri­ger konn­te als Ver­ur­sa­cher aus­ge­macht werden.

Über­lau­te Musik zu unter­schied­li­chen Tages- und Nacht­zei­ten, und das seit bereits meh­re­ren Wochen, ver­an­lass­te meh­re­re Anwoh­ner eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Hei­mat­ring am Diens­tag­abend die Cobur­ger Poli­zei zu ver­stän­di­gen und Anzei­ge wegen Ruhe­stö­rung zu erstatten.

Zum wie­der­hol­ten Male hat­te ein 35-Jäh­ri­ger am Diens­tag in der Zeit von 21:30 Uhr bis 22:40 Uhr der­art laut Musik auf sei­nem Blue­tooth-Laut­spre­cher abge­spielt, dass die Nach­bar­schaft mas­siv in der Nacht­ru­he gestört wur­de. Die alar­mier­te Poli­zei­strei­fe traf im Mehr­fa­mi­li­en­haus auf den wenig ein­sich­ti­gen 35-Jäh­ri­gen und ermahn­te die­sen zur Ruhe. Da die­ser der Auf­for­de­rung die Musik lei­ser zu stel­len nicht nach­kam, stell­ten die Beam­ten die Laut­spre­cher­box sicher. Zudem erwar­tet den Mann eine Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge wegen unzu­läs­si­gen Lärms.

Bei der Per­so­na­li­en­fest­stel­lung des Man­nes wur­de zudem bekannt, dass die­ser an sei­ner Wohn­an­schrift nicht gemel­det war, obwohl er die Woh­nung bereits meh­re­re Mona­te bewohn­te. Hier erwar­tet den Ruhe­stö­rer eine wei­te­re Anzei­ge wegen einem Ver­stoß nach dem Bun­des­mel­de­ge­setz. Mit dem Abrücken der Poli­zei­strei­fe war die Nacht­ru­he wie­der hergestellt.

E‑Bike von Arbeits­stel­le entwendet

COBURG. Ein E‑Bike im Wert von 1.500 Euro ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter am Mon­tag in der Zeit zwi­schen 7:10 Uhr und 16:20 Uhr von einem Fahr­rad­ab­stell­platz im Cobur­ger Stadtgebiet.

Ein 38-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Coburg stell­te sein Fahr­rad am Mon­tag am Fahr­rad­ab­stell­platz sei­nes Arbeit­ge­bers in der Wil­ly-Husong-Stra­ße ab. Der Mann hat­te dort sein E‑Bike sogar mit zwei Schlös­sern gegen Weg­nah­me gesi­chert. Auch die bei­den Schlös­ser ver­hin­der­ten den Dieb­stahl des Zwei­ra­des nicht.

Die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on ermit­telt nun wegen eines beson­ders schwe­ren Falls des Fahr­rad­dieb­stahls und bit­tet Zeu­gen, die in der Zeit von Mon­tag 7:10 Uhr bis Mon­tag 16:20 Uhr im Bereich des Fahr­rad­ab­stell­plat­zes in der Wil­ly-Husong-Stra­ße ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge gese­hen haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.