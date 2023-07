Ergeb­nis der Bau­hof­schu­lun­gen in zahl­rei­chen Gemein­den zu bewundern

Es summt und brummt zwi­schen bun­ten Blü­ten von Mar­ge­ri­ten, Johan­nis­kraut bis Korn- und Mohn­blu­men im Land­kreis: Wild­blu­men­wie­sen sind nicht nur schön anzu­se­hen, sie sind vor allem öko­lo­gisch wert­vol­le Lebens­räu­me für Tie­re und Pflan­zen. Daher hat die baye­ri­sche Staats­re­gie­rung das Pro­jekt „Bau­hof­schu­lung“ ins Leben geru­fen, um die Bio­di­ver­si­tät auf kom­mu­na­len Flä­chen zu stei­gern. Der Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt betei­ligt sich seit 2021 aktiv mit neun sei­ner Kom­mu­nen an die­sem wich­ti­gen Vor­ha­ben. Der kreis­ei­ge­ne Gar­ten­bau hat dafür in Koope­ra­ti­on mit der Unte­ren Natur­schutz­be­hör­de und der Bio­di­ver­si­täts­be­auf­trag­ten Schu­lun­gen für die Bau­hö­fe orga­ni­siert, wel­che die Land­schafts­ar­chi­tek­tin Ker­stin Gru­ber aus Neu­stadt a. d. Aisch durch­ge­führt hat. Das Haupt­ziel die­ses Pro­jekts besteht dar­in, nach­hal­ti­ge Nah­rungs- und Lebens­räu­me für blü­ten­be­su­chen­de Insek­ten zu schaf­fen. Hier­bei liegt der Fokus auf der Wie­der­her­stel­lung arten­rei­cher Wie­sen und Säu­me, die in ver­gan­ge­nen Zei­ten weit ver­brei­tet waren und nun wie­der ver­mehrt in der Land­schaft zu fin­den sein sollen.

INSEK­TEN­OA­SE AM FEU­ER­WEHR­HAUS IN MARLOFFSTEIN

Ein beson­ders gelun­ge­nes Bei­spiel für die­se Initia­ti­ve ist am Feu­er­wehr­haus in Marl­off­stein ent­stan­den. Hier­für wur­de der Boden gezielt abge­ma­gert und mit einer hoch­wer­ti­gen, zer­ti­fi­zier­ten Saat­gut­mi­schung mit gro­ßer Arten­viel­falt versehen.