Kon­zen­tra­ti­on auf Zukunfts­en­er­gien wie grü­nen Was­ser­stoff und Wärme

Am 15. Mai 2023 hat die GVW GmbH ihre Erd­ga­s­tank­stel­le in Wun­sie­del an einen pri­va­ten Betrei­ber ver­kauft. Man sei sehr froh, dass die Mög­lich­keit, zen­tral in der Fest­spiel­stadt Erd­gas zu tan­ken, erhal­ten blei­be, sagt Nico­las Lahov­nik, Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der und Erster Bür­ger­mei­ster von Wun­sie­del. Besit­ze­rin­nen und Besit­zer von Erd­gas­au­tos in und um Wun­sie­del kön­nen also wei­ter­hin ihre Fahr­zeu­ge betan­ken, ohne dafür wei­te Anfahr­ten in Kauf neh­men zu müs­sen. Die GVW selbst kon­zen­triert sich künf­tig jedoch auf Zukunftsenergien.

Mit der Instal­la­ti­on der Erd­ga­s­tank­stel­le im Jahr 2004 sei die Gas­ver­sor­gung Wun­sie­del GmbH, Vor­gän­ger­un­ter­neh­men der GVW, damals in Vor­lei­stung gegan­gen, so GVW-Geschäfts­füh­rer Rein­hold Kell­ner. Erd­gas als Kraft­stoff habe auch heu­te noch sei­ne Berech­ti­gung als Über­gangs­tech­no­lo­gie, die dabei hel­fe, im Ver­kehr kli­ma­schäd­li­ches CO2 ein­zu­spa­ren. „Wir als GVW wol­len uns künf­tig noch stär­ker auf unse­re Kern­auf­ga­be fokus­sie­ren, näm­lich den Auf­bau einer kli­ma­neu­tra­len, zukunfts­fä­hi­gen Ener­gie­ver­sor­gung.“ Dazu wür­de unter ande­rem per­spek­ti­visch auch eine Tank­stel­le für grü­nen Was­ser­stoff gehören.