Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Coburg

NEU­STADT B. COBURG, LKR. COBURG. Am Mitt­woch­mor­gen durch­such­ten Beam­te der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg Woh­nun­gen von Mit­glie­dern des sog. „Sturm Neu­stadt“. Zwei Män­ner wur­den vor­läu­fig fest­ge­nom­men. Beweis­mit­tel wur­den sichergestellt.

Bereits in den frü­hen Mor­gen­stun­den durch­such­ten Beam­te der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg zwei Woh­nun­gen in Neu­stadt b. Coburg. Die Ermitt­ler hat­ten zuvor Hin­wei­se erhal­ten, dass die bei­den Woh­nungs­in­ha­ber im Besitz von halb­au­to­ma­ti­schen Geweh­ren sein könn­ten. Der Besitz die­ser Waf­fen ist nach dem Kriegs­waf­fen­kon­troll­ge­setz straf­bar. Zwei Män­ner im Alter und 22 und 20 Jah­ren wur­den zunächst vor­läu­fig fest­ge­nom­men, spä­ter wie­der auf frei­en Fuß gesetzt. Bei­de gehö­ren nach der­zei­ti­gen Erkennt­nis­sen der neu gebil­de­ten Grup­pie­rung „Sturm Neu­stadt“ an. Nach Ein­schät­zung der Ermitt­ler kann die­se Grup­pie­rung auf­grund ihres bis­he­ri­gen Auf­tre­tens ein­deu­tig der rech­ten Sze­ne zuge­ord­net wer­den. Im Rah­men der Durch­su­chun­gen konn­ten die Ein­satz­kräf­te umfang­rei­ches Beweis­ma­te­ri­al auf­fin­den. Es wur­den meh­re­re Sof­ta­ir-Waf­fen, diver­se Mes­ser, Daten­trä­ger mit indi­zier­tem Mate­ri­al sowie Klei­dung und Unter­la­gen, die ein­deu­tig in Zusam­men­hang mit der rech­ten Sze­ne ste­hen, beschlag­nahmt. Es erga­ben sich außer­dem Hin­wei­se, dass die bei­den Män­ner für eine Serie von zurück­lie­gen­den Sach­be­schä­di­gun­gen in Neu­stadt b. Coburg ver­ant­wort­lich sein dürften.