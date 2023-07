Die Arbei­ter­wohl­fahrt Forch­heim lädt zu einem gro­ßen Trö­del­markt am Sams­tag, den 8. Juli, von 9 bis 13 Uhr im Hof…

Got­tes­dien­ste und Ver­an­stal­tun­gen in St. Johan­nis Forch­heim

Got­tes­dien­ste und Ver­an­stal­tun­gen in St. Johan­nis, 15.07.2023 bis 28.07.2023 Sonn­tag, 16.07.2023 So 16.07., 09.30 Uhr Got­tes­dienst in St. Johan­nis mit…