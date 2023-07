Viel­fäl­ti­ge und pass­ge­naue Bera­tung im Netz­werk mög­lich – Beson­de­res Ange­bot: Bera­tung für Men­schen mit Behinderung

Alle, die den Schritt in die Selbst­stän­dig­keit wagen, kön­nen im Land­kreis Lich­ten­fels auf ein Netz­werk an Bera­tern zurück­grei­fen, das wis­sens­wer­te Inhal­te und hilf­rei­che Kon­tak­te ver­mit­telt, denn eine Unter­neh­mens­grün­dung muss sorg­fäl­tig geplant und gewis­sen­haft vor­be­rei­tet sein.

Im Detail ste­hen fol­gen­de Ange­bo­te bereit. Bit­te ver­ein­ba­ren Sie für eine Bera­tung tele­fo­nisch oder online Ihren Termin:

Bera­tung für (künf­ti­ge) Unter­neh­mer und Unter­neh­me­rin­nen im Bereich der Indu­strie- und Handelskammer

Herr Micha­el Wunder

Refe­rat Wirt­schafts­för­de­rung bei der IHK Oberfranken

Tel. 09281 7083–612

E‑Mail wunder@​bayreuth.​ihk.​de

Bera­tungs­ter­mi­ne 2023 der IHK für Ober­fran­ken Bayreuth

11. Juli 2023

12. Sep­tem­ber 2023

17. Okto­ber 2023

14. Novem­ber 2023

12. Dezem­ber 2023

Bera­tung für (künf­ti­ge) Unter­neh­mer und Unter­neh­me­rin­nen im Bereich der Handwerkskammer

Frau Julia Burger

Betriebs­wirt­schaft­li­che Bera­tung HWK LIF/ KC/ KU

Tel. 09261/ 6038–20

E‑Mail julia.​burger@​hwk-​oberfranken.​de

Bera­tung für (künf­ti­ge) Unter­neh­mer und Unter­neh­me­rin­nen im Bereich der Frei­be­ruf­li­chen Tätigkeit

Frau Andrea Perl-Morea

Insti­tut für Freie Beru­fe (IFB) an der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlangen-Nürnberg

Tel. 0911 23 565–22

E‑Mail andrea.​perl-​morea@​ifb.​uni-​erlangen.​de

Home­page www​.ifb​.uni​-erlan​gen​.de

Beson­de­res Ange­bot: Bera­tung für (künf­ti­ge) Unter­neh­mer und Unter­neh­me­rin­nen mit Behinderung

Tho­mas Kotschenreuther

Regio­nal­ver­ant­wort­li­cher Pro­jekt BESSER

Tel. 0911 – 23 565–15

Mobil 0151 – 57744 149

E‑Mail thomas.​kotschenreuther@​ifb.​uni-​erlangen.​de

Home­page www​.bes​ser​-gruen​den​.eu

Bera­tungs­tag der LfA För­der­bank Bay­ern 2023

Der dies­jäh­ri­ge Ter­min fin­det am 25. Juli 2023 statt. Falls Sie die Dien­ste der Lan­des­bank für Auf­bau­fi­nan­zie­rung (LfA) in Anspruch neh­men wol­len, wen­den Sie sich bit­te direkt an:

Herrn Rüdi­ger Laß

LfA-För­der­bank Bayern

Obe­rer Tor­platz 1, 95028 Hof

Tel. 09281 14002–30

E‑Mail hof@​lfa.​de

Grün­der­land Bayern

Gute Tipps quer durch alle Bran­chen bie­tet das Grün­der­land Bay­ern(www​.gruen​der​land​.bay​ern), bereit­ge­stellt durch das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Energie.

Wei­te­re Fragen

Bei wei­te­ren Fra­gen, steht Ihnen der Wirt­schafts­för­de­rer des Land­krei­ses Lich­ten­fels, Herr Hel­mut Kurz, zur Verfügung.

Hel­mut Kurz, Wirt­schafts­för­de­rer Land­kreis Lichtenfels,

Tel. 09571/ 181500

E‑Mail wirtschaftsfoerderung@​landkreis-​lichtenfels.​de