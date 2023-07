Im Rah­men der Som­mer-Gale­rie im Land­rats­amt prä­sen­tiert Tho­mas Bau­ern­schmitt am Don­ners­tag, 6. Juli 2023, von 14 bis 18 Uhr im Foy­er des Land­rats­amts Musik zu sei­ner Kunst – und freut sich auf ein inter­es­sier­tes Publi­kum. Der Lie­der­po­et und Künst­ler Tho­mas Bau­ern­schmitt malt mit sei­ner ruhi­gen, ange­neh­men Stim­me im frän­ki­schen Dia­lekt zu unauf­ge­reg­ter Gitar­ren­be­glei­tung Bil­der, erzählt Gedich­te und Geschich­ten, die von tief innen kom­men. Er gestal­tet sei­ne Bil­der, NFT (Non-Fun­gi­ble Token/­nicht-aus­tausch­ba­res Objek­te) und Album-Cover in digi­ta­ler Tech­nik mit einer Mischung aus Foto­gra­fie, Retu­sche und Mon­ta­ge. Für den Besu­cher wird die Ver­knüp­fung von ver­schie­de­nen Kunst­be­rei­chen – Poe­sie, Musik und Gestal­tung in ver­schie­de­nen Tech­ni­ken – erlebbar.