SCM Som­mer­camp – Vol­ley­ball ist bimbambumm!

Zu die­ser Erkennt­nis führ­te der extra aus Salz­burg ange­rei­ste ehe­ma­li­ge Lan­des­trai­ner Moamer „Seti“ Seta mit einem Augen­zwin­kern 54 Nach­wuchspie­ler und –spie­le­rin­nen des SC Mem­mels­dorf zwi­schen 12 und 18 Jah­ren, die vom 16.06 – 18.06.2023 bereits zum zwei­ten Mal ein Trai­nings­la­ger im BLSV Sport­camp Bischofs­grün genie­ßen durf­ten. Neben ihm ver­stärk­te mit Marc d’Andrea, dem Lei­ter des Bun­des­stütz­punk­tes in Mün­ster, ein wei­te­rer Top­trai­ner das mit­ge­rei­ste Trai­ner­team des SCM. Bei­de über­nah­men an die­sem Wochen­en­de eini­ge Trai­nings­ein­hei­ten, in denen sie den Jugend­li­chen wert­vol­le tak­ti­sche und tech­ni­sche Tipps mit auf den Weg gaben. Aber auch die mit­ge­rei­sten Übungs­lei­ter des Ver­eins pro­fi­tier­ten maß­geb­lich von der geball­ten fach­li­chen Kom­pe­tenz der bei­den Vol­ley­ball­ex­per­ten und konn­ten vie­le Impul­se für das hei­mi­sche Trai­ning mit­neh­men. Auf­grund der gro­ßen Teil­neh­mer­zahl fand das Trai­ning in sechs Grup­pen par­al­lel statt. Nora Datz über­nahm wei­te­re Ein­hei­ten in der Hal­le. Im Beach­be­reich teil­ten Hei­ke Hölz­lein, Micha­el Wer­ner und Bay­ern­aus­wahl-Co-Trai­ner Jochen Neu­mer­kel ihren rei­chen Erfah­rungs­schatz mit den Ver­eins­kol­le­gen. Mar­tin „Mor­ty“ Ull­rich und Tho­mas „Amboss“ Ten­sing nut­zen die Gele­gen­heit, um die zukünf­ti­ge Her­ren 5 auf die kom­men­de Sai­son vor­zu­be­rei­ten. Micha Bur­ger, And­re Jakisch, Nata­lie Zintl und Alfred Bay­er fun­gier­ten als Co-Trai­ner in den ein­zel­nen Einheiten.

Für ein Rund­um-sorg­los-Paket sorg­ten wei­te­re Betreu­er, ins­be­son­de­re Abtei­lungs­lei­ter Jür­gen End­reß, der als „Master of Fit­li­ke“ dafür ver­ant­wort­lich war, dass immer genug der far­ben­fro­hen Erfri­schung vor­rä­tig war und Uli Kraus, der die „Wer­wöl­fe“ am Abend im Griff hat­te. Die Klet­ter­be­auf­trag­ten Andrea Ahl­born und Leo Hart­mann kamen dies­mal nicht zum Ein­satz, was der guten Stim­mung aber kei­nen Abbruch tat, wofür „Mäd­chen für alles“ Clau­dia Amon zu sor­gen wusste.

Neben vier anstren­gen­den und lehr­rei­chen Trai­nings­ein­hei­ten konn­ten die Jugend­li­chen und das 20-köp­fi­ge Betreu­er­team aber auch die Annehm­lich­kei­ten des BSLV Sport­camps genie­ßen, das alles bie­tet, was das Sport­ler­herz begehrt, sei es das lecke­re Essen, die ver­schie­de­nen Frei­zeit­an­ge­bo­te oder ein toll ange­leg­ter Well­ness­be­reich. Beson­ders beliebt bei den Jugend­li­chen waren doch- oh Wun­der- immer die Sport­stät­ten wie die Beach­plät­ze und der neue Kunst­ra­sen­platz, wäh­rend sich die Erwach­se­nen eher die Plät­ze in der Lounge sicher­ten, um das ein oder ande­re Heiß- oder Kalt­ge­tränk zu genie­ßen. Nur das geplan­te Lager­feu­er fiel auf­grund der Mücken­pla­ge doch recht klein aus.

Kat­rin Schwab, Jugend­war­tin des SC Mem­mels­dorf, hat­te die­ses Camp im ver­gan­ge­nen Jahr ins Leben geru­fen und so ein wei­te­res Event für den Ver­eins geschaf­fen, bei dem zum einen die sport­li­che Wei­ter­ent­wick­lung unse­rer jugend­li­chen Vol­ley­bal­ler aber auch das Gemein­schafts­ge­fühl geför­dert wird. Ver­wirk­licht wer­den konn­te das Pro­jekt unter ande­rem durch eine erfolg­rei­che Crowd­fun­ding­ak­ti­on im Früh­jahr und ver­schie­de­ne För­der­gel­der. Der Ver­ein über­nahm zudem einen grö­ße­ren Anteil der Kosten, so dass durch die gerin­gen Teil­neh­mer­ge­büh­ren allen inter­es­sier­ten Jugend­li­chen die Teil­nah­me am Camp ermög­licht wer­den konnte.

Auch im kom­men­den Jahr wird der SC Mem­mels­dorf wie­der zu Gast in Bischofs­grün sein und unse­re Jugend­li­chen freu­en sich schon dar­auf (und die Betreu­er min­de­stens genau­so), denn – Vol­ley­ball ist bimbambumm!