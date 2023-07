Schlen­dern, schmau­sen und staunen

Über 50 Aus­stel­ler prä­sen­tie­ren beim Regio­nal­markt am Baum­wip­fel­pfad Stei­ger­wald ihre Pro­duk­te Made in Franken

Der Geruch von frisch­ge­backe­nem Holz­ofen­brot, duf­ten­den Kräu­tern und lecke­rem Grill­gut zieht über das Gelän­de des Baum­wip­fel­pfads Stei­ger­wald – es ist Regio­nal­markt in Ebrach. Am 30. Juli dür­fen sich die Besu­che­rin­nen und Besu­cher neben kuli­na­ri­schen Köst­lich­kei­ten auf Hand­werks­kunst, Mit­mach­ak­tio­nen und Info­tain­ment freuen.

Am letz­ten Sonn­tag im Juli lädt der Baum­wip­fel­pfad Stei­ger­wald zum nun schon vier­ten Regio­nal­markt. Getreu dem Mot­to „Aus der Regi­on, für die Regi­on“ bie­ten von 10:00 bis 18:00 Uhr über 50 Aus­stel­ler Pro­duk­te Made in Fran­ken auf dem Gelän­de des Baum­wip­fel­pfads an. Von Tra­di­ti­on bis Moder­ne, von fein bis rusti­kal, von Kin­der­spiel­zeug bis Design, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Es darf sogar selbst Hand ange­legt wer­den, zum Bei­spiel beim Besen­bin­den oder Wol­le spin­nen. Infor­ma­tio­nen zur Flo­ra und Fau­na, Natur­schutz und dem Stei­ger­wald gibt es unter ande­rem an den Stän­den des Stei­ger­wald-Zen­trums und des Natur­parks Stei­ger­wald, wäh­rend man beim Aus­stel­ler Franz Ried­mül­ler aus Ebrach über die pas­sen­de Land­ma­schi­ne bera­ten wird. Hand­ta­schen aus Holz, Krän­ze, Per­len­schmuck, Gar­ten­de­ko und vie­les mehr run­den das Ange­bot ab.

„Wir freu­en uns sehr, dass unse­re Regio­nal­märk­te so gut ange­nom­men wer­den. Am Sonn­tag, den 30. Juli kön­nen unse­re Besu­che­rin­nen und Besu­cher wie­der ent­spannt durch die Stän­de schlen­dern, schlem­men und unser Fran­ken auf sei­ne schön­ste Wei­se ken­nen­ler­nen“, so San­dra Fischer, Lei­te­rin des Baum­wip­fel­pfads in Ebrach über das Event. Und wei­ter: „Unser Regio­nal­markt ent­wickelt sich immer mehr zu einem festen Bestand­teil im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der der Regi­on. Neben den bereits eta­blier­ten Stän­den prä­sen­tie­ren auch immer wie­der neue Aus­stel­ler ihr bun­tes Stück Franken.“

Der Regio­nal­markt im Detail

Der Markt fin­det am Sonn­tag, den 30. Juli von 10:00 bis 18:00 Uhr auf dem gesam­ten Gelän­de des Baum­wip­fel­pfads statt. Der Ein­tritt zum Gelän­de ist frei, für den Besuch des Pfads gel­ten redu­zier­te Eintrittspreise.

Fol­gen­de Aus­stel­ler haben bereits zugesagt:

Aloe Vera-Pro­duk­te, Schlüsselfeld

Angie´s Kranz­werk­statt

Aro­nia­gar­ten Dingolshausen

Baby­bauch­ver­packung, Zeil am Main

Böhl­grund Rin­der + Scha­fe, Zell am Ebersberg

Brauma­nu­fak­tur Hertl, Schlüsselfeld

Bren­ne­rei Horak, Castell

Casa­Crea­tiv, Zeil am Main

Deko aus Beton und Bier­kä­sten­sit­ze Senft, Waigolshausen

Die Besen­bin­de­rin, Haßfurt

Georg Thal­ham­mer- Han­del mit fri­schen Bio-Lebens­mit­teln e.K., Steinfeld

Hand­ta­schen aus Holz

Hof­kä­se­rei Zeh­ner, Oberschwarzach

Hofmann´s Vol­le Glä­ser, Breitengüßbach

Holz­ofen­brot Russ, Kleingressingen

Holzpalettenprodukte/​Natur­krän­ze Vogel, Zeuzleben

Holz­wol­le Schlos­ser, Geiselwind

Imker Sah­l­mül­ler, Ebrach

Imke­rei Honig­schät­ze, Wiesenbronn

Imma Q – Kuli­na­ri­sches Hand­werk, Lülsfeld

Irmis Mar­me­la­den, Großseebach

Jeans­ta­schen, Vero­ni­ka Sauer

Kaf­fe und Kuchen, SC Ebrach

Kar­Sey-Wine­ma­king, Ebrach

Kräu­ter­frau Ger­lin­de Rößner

Künst­le­rin, Mar­git­ta Grampp

Land­ma­schi­nen Franz Ried­mül­ler, Ebrach

Leder­kunst & Design Dot­ter­weich, Dingolshausen

Leder­ma­nu­fak­tur Jut­ta Uri, Michelau

Lese­kno­chen Straub, Uettingen

Made by Eva, Ebrach

Mel­lys Ice Rolls, Bamberg

Moste­rei Seufer­ling, Schlüsselfeld

MSI Lebens­hil­fe Schweinfurt

Natur­filz Heer, Wiesentheid

Natur­park Steigerwald

Out­door Grill Mei­er, Schweinfurt

Par­ty­ser­vice Rop­pelt, Wachenroth

Per­len­schmuck, Karlstadt

Rübe­zahl-Spin­ne­rei­en, Höchberg

Schättler´s Land­bren­ne­rei, Wiesentheid

Schmuck/​Gar­ten­de­ko aus Eisen, Lang

Schö­Wa­Nü-Schö­nes, War­mes, Nütz­li­ches, Ochsenfurt

Sper­bers Destil­le­rie, Rentweinsdorf

Spie­le­la­den Bür­ger­bräu, Würzburg

Stei­ger­wald-Zen­trum, Oberschwarzach

Töp­fer­wa­ren Scheu­ring, Kleinrinderfeld

Wei­den­flech­ten Zellingen

Anfahrt:

Wald­rand­park­platz Rad­stein bei 96157 Ebrach, an B22, kosten­freie Park­plät­ze sind vorhanden.

Außer­dem fährt die Bus­li­nie ab Bam­berg bzw. die Frei­zeit­li­ni­en Hass­furtVGN 990 und 1169 bis zum Park­platz Baum­wip­fel­pfad – auch mit dem Deutsch­land­ticket erreichbar!