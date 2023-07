Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge mit Spei­cher – Komplettpaket

Ein PV-Anla­gen Kom­plett­pa­ket geht von der Bera­tung über die Mon­ta­ge bis hin zur Unter­stüt­zung bei der Büro­kra­tie. Das bedeu­tet der Instal­la­teur steht Ihnen und Ihrem Pro­jekt von Anfang bis zum Ende zur Sei­te. Die Bera­tung ist indi­vi­du­ell auf Ihre Bedürf­nis­se abge­stimmt, die Mon­ta­ge erfolgt schlüs­sel­fer­tig und der Instal­la­teur unter­stützt bei den Anträ­gen beim Netz­be­trei­ber und für Förderungen.

Die Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge selbst soll­te dabei aus den Modu­len, einem Wech­sel­rich­ter und einem Spei­cher bestehen. Die Modu­le wan­deln die Son­nen­en­er­gie in Gleich­strom um, und geben die­sen an den Wech­sel­rich­ter wei­ter. Der Wech­sel­rich­ter wird oft als das Herz­stück der Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge bezeich­net, da er den Gleich­strom, der vom Dach kommt, in nutz­ba­ren Wech­sel­strom umwan­delt. Der Spei­cher stellt den eigens pro­du­zier­ten Strom dann zu einem spä­te­ren Zeit­punkt, bei Nacht oder schlech­tem Wet­ter, zur Ver­fü­gung. So erhal­ten Sie ein Paket, dass Sie zu ca. 70 – 80% unab­hän­gig machen kann.

Der Solar- und Ener­gie­pro­fi iKra­tos, im ober­frän­ki­schen Wei­ßen­ohe, bie­tet die Mög­lich­keit eines PV-Anla­gen Kom­plett­pa­kets inkl. schlüs­sel­fer­ti­ger Instal­la­ti­on für den Groß­raum Nürn­berg an. Kau­fen Sie ein PV-Anla­ge Kom­plett­pa­ket mit schlüs­sel­fer­ti­ger Instal­la­ti­on. iKra­tos setzt dabei mit den Markt­füh­rern Sun­Power, Tes­la und SMA auf Qua­li­tät und Leistung.

