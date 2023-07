Die Arbei­ter­wohl­fahrt Forch­heim lädt zu einem gro­ßen Trö­del­markt am Sams­tag, den 8. Juli, von 9 bis 13 Uhr im Hof der Geschäfts­stel­le Kasern­stra­ße 7 in Forch­heim ein. Ange­bo­ten wird beim fröh­li­chen Han­del „Alles, was der Mensch braucht ….oder auch nicht“, so ver­mel­det das Team der Ehren­amt­li­chen, das die Ver­kaufs­ob­jek­te gesam­melt und gesich­tet hat. Ange­bo­ten wer­den u.a.: Schmuck, Zier­rat und Nip­pes, Haus­halts­wa­ren, Weih­nachts­ar­ti­kel, CDs und Schall­plat­ten, Elek­tro­ar­ti­kel, Spiel­wa­ren, Geschirr und Glä­ser, Bil­der und Gemäl­de, Tex­til­wa­ren ohne Klei­dung, wie Tisch­decken und Tep­pi­che, Acces­soires aller Art und Kurio­si­tä­ten. Die Ein­nah­men aus dem Trö­del­markt flie­ßen in den AWO-Fami­li­en­fonds, der Men­schen in aku­ten Not­la­gen finan­zi­ell unter­stützt. Die AWO bedankt sich ganz herz­lich bei den Spen­dern der Ware. Bei Regen muss der Trö­del­markt lei­der ent­fal­len. Bit­te infor­mie­ren Sie sich dar­über auf unse­rer Home­page oder auf unse­ren Sozia­len Kanälen.

Eben­so hat am Sams­tag der AWO-Bücher­ba­sar in der Klo­ster­stra­ße 19 in Forch­heim, gegen­über der Klo­ster­kir­che, von 10 bis 13 Uhr geöff­net. Wer sich für die kom­men­den Feri­en noch mit Lek­tü­re ein­decken möch­te, wird hier sicher­lich fündig.

AWO Forch­heim