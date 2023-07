Die Akti­on „Fit Kid“ bringt Schwung in Schu­len, Kitas, Hor­te und Ganz­tags­schu­len. Sie soll Bewe­gungs­an­ge­bo­te für Kin­der und Jugend­li­che in der Regi­on attrak­ti­ver machen. Stu­di­en bele­gen, dass die Coro­na­kri­se für die Jüng­sten unse­rer Gesell­schaft nicht nur Her­aus­for­de­run­gen im schu­li­schen oder per­sön­lich­keits­ent­wickeln­den Kon­text brach­te, son­dern auch einen erheb­li­chen Bewe­gungs­man­gel ver­ur­sach­te. Die­ser kann nicht nur zu einem unge­sun­den Lebens­stil, son­dern vor allem auch zu moto­ri­schen Ent­wick­lungs­stö­run­gen füh­ren. „Den Spaß am Spor­teln zurück­brin­gen und damit lang­fri­stig zur Gesund­heits­för­de­rung bei­tra­gen!“ ist somit das Mot­to hin­ter der Akti­on Fit Kid, die Böhn­lein Sports Bene­fiz mit Unter­stüt­zung des Jugend­hil­fe­trä­gers iSo – Inno­va­ti­ve Sozi­al­ar­beit e.V. ins Leben geru­fen hat.

Im Rah­men des Welt­kul­tur­er­belaufs 2023 orga­ni­sier­te das Team der Aus­dau­er­ab­tei­lung von Böhn­lein Sports des­halb eine Bene­fiz­tom­bo­la. Tat­kräf­tig unter­stützt wur­den sie dabei von ihren Vereinskolleg:innen von DJK Bam­berg, FC Ein­tracht, KSV Bam­berg und Gool­kids. Eine erfolg­rei­che Gemein­schafts­ak­ti­on, denn es wur­den Spen­den in Höhe von 5.500€ gesam­melt. Die­se sol­len nun dort hin­flie­ßen, wo sie die größ­te Wir­kung ent­fal­ten kön­nen – in die Bewe­gungs­an­ge­bo­te für die Jüng­sten unse­rer Gesell­schaft. Mit­hil­fe der Gel­der sol­len drin­gend benö­tig­te Sport­ge­rä­te, Bäl­le oder was es eben für ein inter­es­san­tes und abwechs­lungs­rei­ches Sport­an­ge­bot braucht, ange­schafft werden.

Vom 01. bis zum 28. Juli 2023 kön­nen sich alle Grund­schu­len, Kitas, Hor­te und Ganz­tags­schu­len in Bam­berg Stadt und Land mit einem kur­zen Bewer­bungs­clip und einer Bedarfs­li­ste per Mail an fundraising@​iso-​ev.​de für eine För­de­rung bewer­ben. Treu­hän­de­risch koor­di­niert wird der Pro­zess von iSo – Inno­va­ti­ve Sozi­al­ar­beit. Über die Web­sei­te (www​.iso​-ev​.de/​f​i​t​kid) bzw. Social-Media-Kanä­le des Trä­gers erhal­ten Inter­es­sier­te ab dem 01. Juli genaue­re Infor­ma­tio­nen zu Bewer­bungs­pro­zess & Co. Eine Jury wählt danach die über­zeu­gend­sten Bewer­bun­gen aus und legt die Ver­tei­lung der Gel­der fest. Vor­ab­fra­gen kön­nen ger­ne an den Trä­ger unter genann­ter Email­adres­se gestellt werden.