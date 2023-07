Jean­nette Frank aus Alten­dorf in den Bei­rat gewählt

Anfang Juni, vom Don­ners­tag, den 01.06.2023 bis Sonn­tag, den 04.06.2023 fand der jähr­lich statt­fin­den­de Rosen­kon­gress der Deut­schen Rosen­ge­sell­schaft e.V. mit über 4000 Mit­glie­dern, dies­mal in der wun­der­vol­len Stadt Pots­dam, statt. Neben einem tol­len Pro­gramm: Stadt­füh­rung Pots­dam, Besuch der Pfau­en­in­sel, des Karl Foer­ster Gar­tens und mehr fand am Sams­tag die Jah­res­haupt­ver­samm­lung im Hotel Mer­cure statt. In die­ser wur­de Jean­nette Frank aus Alten­dorf – Seuß­ling, bekannt vom Schau­gar­ten GALA­RO­SA, in den Bei­rat gewählt. Bereits seit eini­ger Zeit schreibt sie u.a. regel­mä­ßig für den Rosen­bo­gen, die Ver­eins­zeit­schrift des Ver­eins, über Wis­sens­wer­tes über die Rose und deren Gestal­tungs­mög­lich­kei­ten. Die Zeit­schrift erhal­ten alle Mit­glie­der des Ver­eins vier­tel­jähr­lich zuge­stellt. Seit eini­gen Jah­ren ist sie als Freun­des­kreis­lei­te­rin Ober­fran­ken für die Deut­sche Rosen­ge­sell­schaft im Ehren­amt. Bei Fra­gen bezüg­lich der Rose oder des Ver­eins steht Jean­nette Frank ger­ne zur Ver­fü­gung, E‑Mail: kontakt@​galarosa.​de oder Tele­fon: 09545/3383418.