Die Nürn­berg­Mes­se Group passt ab dem 1. August 2023 ihre Füh­rungs­struk­tur an: Wie der Auf­sichts­rat in sei­ner Sit­zung am 30. Juni beschlos­sen hat, wer­den die Ver­ant­wort­lich­kei­ten im Manage­ment der Mes­se­ge­sell­schaft neu zuge­schnit­ten. Peter Ott­mann (56), der seit 2011 die Nürn­berg­Mes­se Group gemein­sam mit Prof. Dr. Roland Fleck als CEO lei­tet, über­nimmt nach des­sen Ein­tritt in den Ruhe­stand zum 1. August die allei­ni­ge Geschäftsführung.

Ober­bür­ger­mei­ster Mar­cus König, Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der der Nürn­berg­Mes­se: „Mit Peter Ott­mann behält die Nürn­berg­Mes­se einen außer­or­dent­lich erfah­re­nen Mes­se­ma­na­ger als nun­mehr allei­ni­gen Geschäfts­füh­rer. Wir sind der festen Über­zeu­gung, dass er den erfolg­rei­chen Weg der letz­ten zwölf Jah­re kon­se­quent fort­set­zen wird. Ihm zur Sei­te steht künf­tig ein star­kes Quar­tett als zwei­te Füh­rungs­ebe­ne, das mit ihm zusam­men im engen Aus­tausch die neue Mes­se­lei­tung bil­det. In die­sem Füh­rungs­team ver­sam­meln wir die viel­fäl­ti­gen Talen­te, Fähig­kei­ten und Erfah­run­gen aus dem Unter­neh­men, um auf Basis der neu­en Unter­neh­mens­stra­te­gie den künf­ti­gen Her­aus­for­de­run­gen der Mes­se­bran­che noch bes­ser und schnel­ler begeg­nen zu kön­nen. Mein und unser beson­de­rer Dank gilt Roland Fleck, der in zwölf Jah­ren an der Dop­pel­spit­ze der Nürn­berg­Mes­se Erfolgs­ge­schich­te geschrie­ben und die Nürn­berg­Mes­se zusam­men mit Peter Ott­mann zu einer der 15 größ­ten Mes­se­ge­sell­schaf­ten der Welt gemacht hat.“

Finanz- und Hei­mat­mi­ni­ster Albert Für­acker, stv. Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der der Nürn­berg­Mes­se GmbH: „Prof. Dr. Fleck bil­de­te zusam­men mit Peter Ott­mann seit 2011 ein äußerst erfolg­rei­ches Füh­rungs­duo, das die Nürn­berg­Mes­se maß­geb­lich präg­te und sie zum Mes­se­platz mit Welt­rang mach­te. Dafür gebührt ihm auch im Namen des Frei­staats gro­ße Aner­ken­nung und herz­li­cher Dank! Als Wirt­schafts­mo­tor ist die Nürn­berg­Mes­se mit neu­em Füh­rungs­team

Nürn­berg­Mes­se von gro­ßer Bedeu­tung – und das weit über die Gren­zen Bay­erns hin­aus. Mit der neu­en Füh­rungs­struk­tur und Peter Ott­mann an der Spit­ze ist die Nürn­berg­Mes­se bestens auf­ge­stellt, um ihre Erfolgs­ge­schich­te wei­ter fortzuschreiben.“

Peter Ott­mann: „Ich dan­ke Gesell­schaf­tern und Auf­sichts­rat herz­lich für ihr Ver­trau­en und freue mich dar­auf, die Erfolgs­ge­schich­te der Nürn­berg­Mes­se mit dem neu­en Füh­rungs­team fort­schrei­ben zu dür­fen. Roland Fleck dan­ke ich für die ver­trau­ens­vol­le Zusam­men­ar­beit in den ver­gan­ge­nen zwölf Jah­ren und wün­sche ihm für sei­ne neue Lebens­pha­se alles Gute.“

Das neue Füh­rungs­team besteht aus vier Mit­glie­dern der Geschäfts­lei­tung, die direkt an Peter Ott­mann berich­ten und künf­tig die Funk­ti­on von Seni­or Bereichs­lei­tun­gen inne­ha­ben. Alle vier erfah­re­nen Füh­rungs­kräf­te des Unter­neh­mens über­neh­men damit ab 1. August zusätz­li­che Ver­ant­wor­tung für zen­tra­le Geschäfts­fel­der der Nürn­berg­Mes­se: Das Res­sort „Pro­duct Manage­ment“ von Petra Wolf (52) bün­delt alle Ver­an­stal­tungs­ak­ti­vi­tä­ten am Stand­ort Nürn­berg, im Res­sort „Group Deve­lo­p­ment“ von Dr. Tho­mas Koch (46) wer­den alle inter­na­tio­na­len Akti­vi­tä­ten sowie The­men der zen­tra­len Unter­neh­mens­steue­rung zusam­men­ge­fasst, Dr. Mar­tin Kas­su­b­ek (42) ver­ant­wor­tet im Res­sort „Busi­ness Deve­lo­p­ment“ alle Strategie‑, Digi­tal- und Ser­vice-The­men und Dirk Blums (57) Zen­tral­be­reich „Finan­ce & Faci­li­ty“ fokus­siert sich auf die The­men Gelän­de­infra­struk­tur und Finan­zen. Der erwei­ter­ten Geschäfts­lei­tung gehö­ren unver­än­dert die bis­he­ri­gen Bereichs­lei­ter der Nürn­berg­Mes­se an.