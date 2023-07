Fami­li­en­tag als Dan­ke­schön an die Mitarbeitenden

Am 1. Juli 2023 öff­ne­te die BHS table­top AG ihre Türen und lud zum ersten BHS-Fami­li­en­tag ein. Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen sowie ihre Ange­hö­ri­gen waren herz­lich dazu ein­ge­la­den, an die­sem beson­de­ren Event teil­zu­neh­men. Das Unter­neh­men, das Pro­duk­te rund um den gedeck­ten Tisch her­stellt und ver­treibt, bot sei­nen Mit­ar­bei­tern und deren Fami­li­en einen Tag vol­ler Spaß, Unter­hal­tung und span­nen­der Ein­blicke hin­ter die Kulissen.

Der Fami­li­en­tag fand sowohl im Deko­ra­ti­ons- und Logi­stik­zen­trum in Selb als auch am Pro­duk­ti­ons­stand­ort in Schön­wald statt. Die über 600 Teil­neh­men­den wur­den mit einer Viel­zahl von Köst­lich­kei­ten wie Brat­wür­sten, Steaks, Sala­ten und Eis ver­kö­stigt. Beson­ders die klei­nen Gäste kamen auf ihre Kosten, da sie eine Hüpf­burg erober­ten und beim Por­zel­lan­ma­len ihre künst­le­ri­sche Sei­te zum Aus­druck brin­gen konnten.

Ein wei­te­res High­light des Tages war die Mög­lich­keit, neben einer Füh­rung durch die Pro­duk­ti­on auch den eige­nen Arbeits­platz zei­gen zu kön­nen. Die Besu­cher zeig­ten gro­ßes Inter­es­se an den Pro­duk­ti­ons­ab­läu­fen und gewan­nen einen beein­drucken­den Ein­blick in die Welt eines inter­na­tio­nal täti­gen Porzellanproduzenten.

Alle Teil­neh­mer des Fami­li­en­ta­ges wur­den außer­dem mit Taschen vol­ler klei­ner Geschen­ke über­rascht. Die­se Auf­merk­sam­kei­ten fan­den gro­ßen Anklang und sorg­ten für zusätz­li­che Freu­de bei den Gästen.

Die BHS table­top AG bedankt sich bei allen Mit­ar­bei­ten­den und ihren Fami­li­en für ihre Teil­nah­me an die­sem gelun­ge­nen Fami­li­en­tag. Das Unter­neh­men ist stolz dar­auf, ein so star­kes Team zu haben und freut sich bereits auf die kom­men­de Ver­an­stal­tung am 15. Juli in Weiden.

Über BHS table­top AG

Die BHS table­top AG (www​.bhs​-table​top​.de) ist Teil der Ser­a­fin Unter­neh­mens­grup­pe, deren Phi­lo­so­phie auf die 150-jäh­ri­ge Unter­neh­mer­tra­di­ti­on der Gesell­schaf­ter­fa­mi­lie zurück­geht. Dem Leit­mo­tiv „Ver­ant­wor­tung aus Tra­di­ti­on“ fol­gend, inve­stiert Ser­a­fin in Unter­neh­men, um die­se im Ein­klang mit allen Inter­es­sen­grup­pen weiterzuentwickeln.