Nach Mit­mach­ak­ti­on von Grü­nes Bam­berg kamen jetzt Schat­ten­bäu­me für Spiel­plät­ze, die bei Rad­tour besich­tigt wurden

Die Bam­ber­ger Grü­nen freu­en sich über Schat­ten­bäu­me für eine gan­ze Rei­he von Spiel­plät­zen, die im Früh­ling gepflanzt wur­den. Andre­as Eichen­se­her hat­te vor einem Jahr eine Mit­mach­ak­ti­on gestar­tet, bei der Fami­li­en auf­ge­ru­fen waren, Spiel­plät­ze zu mel­den, die man­gels Beschat­tung im Som­mer zu heiß für die Kin­der wer­den. Von vie­len Fami­li­en wur­den ins­ge­samt 24 sol­cher Spiel­plät­ze gemel­det. Dar­auf­hin tra­fen die Grü­nen eine Vor­auswahl und ver­an­stal­te­ten eine Rad­tour zu sechs Spiel­plät­zen, um mit den Kin­dern und Eltern vor Ort zu berat­schla­gen, wel­che Maß­nah­men zur Beschat­tung geeig­net wären. Dar­aus ent­stand der „Schattenpaket“-Antrag der Stadt­rats­frak­ti­on Grü­nes Bamberg.

An fol­gen­den Spiel­plät­zen wur­den nun neue Bäu­me gepflanzt: Dr.-Ida-Noddack-Straße (May­er­sche Gärt­ne­rei), Kuni­gun­den­damm (beim Kiosk Kun­ni), in Bam­berg-Ost bei der Josef-Man­ger-Stra­ße/Hu­ber­tus­stra­ße und bei der Dr.-Hans-Neubauer-Straße, in der Gar­ten­stadt bei der Föh­ren­stra­ße und in Süd-West bei der Graf-Arnold-Stra­ße. Für den Spiel­platz Dr.-Hans-Neubauer-Straße wird zusätz­lich ein Son­nen­se­gel angeschafft.

Grü­nen-Stadt­rat Andre­as Eichen­se­her, selbst Vater von zwei Spiel­platz­kin­dern, freut sich über die gelun­ge­ne Mit­mach­ak­ti­on. „Es ist pri­ma, dass die Ver­wal­tung die­se Anre­gun­gen auf­greift und jetzt umsetzt. Wir blei­ben wei­ter an dem The­ma dran.“

Auch der natur­schutz­po­li­ti­sche Grü­nen-Spre­cher Ste­fan Kurz sieht Baum­pflan­zun­gen als die beste Metho­de an: „Selbst wenn es etwas dau­ern wird, bis die Bäu­me wach­sen, ist das doch die nach­hal­tig­ste Vari­an­te für mehr Schat­ten und hat auch kli­ma­to­lo­gisch den besten Zusatz­ef­fekt durch Abkühlung.“

Noch wei­te­re Spiel­plät­ze kön­nen sich über Baum­pflan­zun­gen freu­en: Nürn­ber­ger Stra­ße, ERBA, Frie­dens­brücke, Kra­mers­feld, Wachol­der­weg, Renn­stein und Wassermannpark.