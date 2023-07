Gold und Sil­ber beim bun­des­wei­ten „Dorf­wett­be­werb: Mini­ste­rin Kani­ber gra­tu­liert den drei baye­ri­schen Siegern

Meh­re­re Dör­fer aus dem Frei­staat haben beim bun­des­wei­ten Wett­be­werb „Unser Dorf hat Zukunft“ die Lebens­qua­li­tät baye­ri­scher Kom­mu­nen unter Beweis gestellt. Beim 27. Bun­des­ent­scheid konn­ten drei baye­ri­sche Dör­fer her­vor­ra­gend abschnei­den: Die Gemein­den Hugl­fing (Lkr. Weil­heim-Schon­gau) und Mein­heim (Lkr. Wei­ßen­burg-Gun­zen­hau­sen) erziel­ten eine Aus­zeich­nung in Gold, eine Sil­ber­me­dail­le ging an Zedt­witz, Gemein­de Fei­litzsch (Lkr. Hof). Zedt­witz hat auch einen Son­der­preis gewon­nen für das Umwid­men einer ehe­ma­li­gen inner­ört­li­chen Hof­stel­le zum gemein­schaft­lich orga­ni­sier­ten Nah­ver­sor­gungs­zen­trum mit Gene­ra­tio­nen­treff­punkt. Bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment und Krea­ti­vi­tät, aber auch Eigen­ver­ant­wort­lich­keit von Dorf­be­woh­ne­rin­nen und ‑bewoh­ner – die ste­hen bei dem Wett­be­werb im Vordergrund.

Land­wirt­schafts­mi­ni­ste­rin Michae­la Kani­ber gra­tu­lier­te den drei baye­ri­schen Gewin­ner­dör­fern: „Wir freu­en uns mit Ihnen über die Aus­zeich­nun­gen. Sie kön­nen nicht nur stolz auf die Aus­zeich­nung selbst sein, son­dern vor allem auf das, was Sie in Ihren Dör­fern gestal­tet und bewegt haben. Sie stel­len damit unter Beweis, dass Bay­erns Dorf­ge­mein­schaf­ten funk­tio­nie­ren. Sie neh­men Ihre Zukunft selbst in die Hand, schrei­ben Lebens­qua­li­tät im Dorf groß und set­zen sich für eine lebens­wer­te Zukunft kom­men­der Gene­ra­tio­nen ein. Das ist vorbildlich!“

Beim 27. Dorf­wett­be­werb unter dem Mot­to „Mit­ma­chen – Dabei sein – Gewin­nen!“ sind im Jahr 2019 auf Kreis­ebe­ne ins­ge­samt 168 baye­ri­sche Dör­fer ins Ren­nen gegan­gen. Die nun beim Bun­des­ent­scheid aus­ge­zeich­ne­ten drei Dör­fer hat­ten sowohl auf Kreis‑, Bezirks- und Lan­des­ebe­ne jeweils eine Gold­me­dail­le gewon­nen und haben sich auf Bun­des­ebe­ne gegen 19 Mit­be­wer­ber aus ande­ren Bun­des­län­dern durchgesetzt.

Der Wett­be­werb „Unser Dorf hat Zukunft“ schafft seit mehr als 60 Jah­ren Anrei­ze für Bewoh­ner länd­li­cher Regio­nen, die Zukunft ihrer Dör­fer eigen­ver­ant­wort­lich mit­zu­ge­stal­ten und nach­hal­tig wei­ter­zu­ent­wickeln. Einst als „Blu­men­schmuck­wett­be­werb“ gese­hen, hat sich der Wett­be­werb über die Jah­re zu einem Instru­ment der Dorf­er­neue­rung ent­wickelt. Bis heu­te haben sich mehr als 27.300 enga­gier­te Dör­fer aus Bay­ern dar­an betei­ligt. In der Regel dau­ert der Wett­be­werb vier Jah­re, wegen der Coro­na-Pan­de­mie hat sich die 27. Run­de über fünf Jah­re erstreckt. „Die Sie­ger-Gemein­den haben trotz erschwer­ter Bedin­gun­gen durch­ge­hal­ten und ihre Pro­jek­te umge­setzt. Sie sind Vor­bild für alle Gemein­den im Frei­staat. Ihre Dör­fer sind der beste Beweis dafür, dass Dör­fer vita­le attrak­ti­ve Orte mit hoher Lebens­qua­li­tät sind“, so Mini­ste­rin Kaniber.

Die 28. Wett­be­werbs­run­de hat auf Kreis­ebe­ne bereits begon­nen. Falls Gemein­den Inter­es­se an einer kurz­fri­sti­gen Teil­nah­me am Wett­be­werb haben, kön­nen sie sich mit ihrer ört­lich zustän­di­gen Kreis­fach­be­ra­tung an der Kreis­ver­wal­tungs­be­hör­de in Ver­bin­dung setzen:

Detail­in­for­ma­tio­nen zum Wett­be­werb und Fotos der Sie­ger auf Lan­des­ebe­ne fin­den sich unter www​.lwg​.bay​ern​.de/​d​o​r​f​w​e​t​t​b​e​w​erb.