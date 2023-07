Der Land­kreis Forch­heim prä­miert auch 2023 die schwer­ste Kir­sche im Anbau­ge­biet der Frän­ki­schen Schweiz. Bis zum Ende der Kir­schen­ern­te kön­nen die schwe­ren Kir­schen in den Markt­hal­len abge­ge­ben werden.

Die Kir­schen­ern­te in der Frän­ki­schen Schweiz hat bereits begon­nen. Die rich­tig schwe­ren Pre­mi­um­früch­te, so sind sich die Fach­leu­te einig, kom­men wohl erst Mit­te bis Ende der Ern­te. In die­sem Jahr erhal­ten die Gewin­ner für den 1. Platz 300 €, für den 2. Platz 200 € und für den 3. Platz 100 €.

Für den Wett­be­werb gel­ten fol­gen­de Rahmenbedingungen: