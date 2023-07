Über acht Tage hin­weg soll Nach­hal­tig­keit in allen Facet­ten beleuch­tet wer­den und das stu­den­ti­sche Enga­ge­ment auf dem Cam­pus der Uni­ver­si­tät Bay­reuth auf­ge­zeigt wer­den. Die Nach­hal­tig­keits­wo­che fin­det vom 3. bis 10. Juli 2023 statt. Dazu wird ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm angeboten.

Nach­hal­tig­keit spielt an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth eine beson­de­re Rol­le: Sie war eine der ersten Uni­ver­si­tä­ten in Bay­ern, die eine umfassende

Nach­hal­tig­keits­stra­te­gie aus­ge­ar­bei­tet haben. In der Nach­hal­tig­keits­wo­che wird die­se Stra­te­gie von den Stu­die­ren­den mit Leben gefüllt. Sie wird jähr­lich vom Stu­die­ren­den­par­la­ment mit Green­Cam­pus, dem Absol­ven­ten­ver­ein RW Alum­ni und der Vize­prä­si­den­tin für Digi­ta­li­sie­rung, Inno­va­ti­on und Nach­hal­tig­keit an der Uni­ver­si­tät orga­ni­siert. Ziel ist, das The­ma Nach­hal­tig­keit aus ver­schie­den­sten Blick­win­keln zu betrach­ten und auf dem Cam­pus prä­sent zu halten.

Durch Vor­trä­ge, Work­shops, Podi­ums­dis­kus­sio­nen oder Füh­run­gen wer­den Ein­blicke in die For­schungs­ak­ti­vi­tä­ten der Uni­ver­si­tät, Lösungs­stra­te­gien und geleb­tes Enga­ge­ment von Stu­die­ren­den gege­ben. Seit 2023 wird auch der NACH­HAL­TIG­KEITS­PREIS der Uni­ver­si­tät im Rah­men der Nach­hal­tig­keits­wo­che durch den Prä­si­den­ten ver­ge­ben. Außer­dem wird am 6. Juli um 18.15 Uhr im Audi­max eine gro­ße PODI­UMS­DIS­KUS­SI­ON des Stu­die­ren­den­par­la­ments zum The­ma „Her­aus­for­de­rung Ener­gie­wen­de – Wohl­stand und sau­be­rer Strom für alle?“ organisiert.

DIS­KUS­SI­ON ZUM KRIEG IN DER UKRAINE

An das Nach­hal­tig­keits­ent­wick­lungs­ziel 17 der Ver­ein­ten Natio­nen ange­lehnt, ver­an­stal­tet die Libe­ra­le Hoch­schul­grup­pe einen inter­ak­ti­ven Work­shop zum Gesche­hen in der Ukrai­ne und dis­ku­tiert mög­li­che Lösungs­an­sät­ze mit Betrof­fe­nen aus der Ukrai­ne, die ihre Ein­drücke schildern.

Wann: Mon­tag, 03.07.; 16 bis 18 Uhr

Wo: S 64 (RW I)

GRUP­PEN­DIS­KUS­SI­ON ZU DEN DREI SÄU­LEN DER NACHHALTIGKEIT

Öko­no­mie, Öko­lo­gie und Sozia­les bil­den die drei Säu­len der Nach­hal­tig­keit. In einer vom Zusatz­stu­di­um Nach­hal­tig­keit ver­an­stal­te­ten Grup­pen­dis­kus­si­on sol­len die­se beleuch­tet werden.

Wann: Mon­tag, 03.07.; 18 bis 20 Uhr

Wo: S 59 (RW I)

FILM­ABEND MIT ANSCHLIE­ßEN­DER DIS­KUS­SI­ON: 2040 – WIR RET­TEN DIE WELT!

Die Pla­ne­ta­ry Health Alli­ance zeigt den Film „2040 – Wir ret­ten die Welt!“. Das Gedan­ken­spiel beschäf­tigt sich mit der Fra­ge, wel­che Maß­nah­men not­wen­dig sind, um im Jah­re 2040 wei­ter ein lebens­wer­tes Umfeld zu erhal­ten. Im Anschluss an den Film ergibt sich die Mög­lich­keit zur gemein­sa­men Diskussion.

Wann: Mon­tag, 03.07.; Ein­lass 18.30 Uhr, Beginn 19 Uhr

Wo: Glas­haus

ÖBG-FÜH­RUNG

Gemein­sam mit MUN und Green­Cam­pus bie­tet der ÖBG eine Füh­rung über sein Gelän­de an. Wei­te­re Infos fol­gen zeitnah.

Wann: Diens­tag, 04.07.; Vor­mit­tag (etwa 10 Uhr)

Wo: ÖBG

WORK­SHOP: „Auf dem Weg zur regio­na­len Kli­ma­kon­fe­renz – Dei­ne Ideen für effek­ti­ven Kli­ma­schutz in Bayreuth“

Wäh­rend die COP28 im kom­men­den Dezem­ber in Dubai statt­fin­det, lan­cie­ret das Forum 1.5 gleich­zei­tig die erste regio­na­le Kli­ma­kon­fe­renz in Bay­reuth. Ziel ist es, ein brei­tes Spek­trum von Inter­es­sen­grup­pen an einen Tisch zu brin­gen, um den Kli­ma­schutz in der Regi­on ent­schei­dend vor­an­zu­trei­ben und ver­bind­li­cher zu gestal­ten. Die erste Vor­be­rei­tungs­ver­an­stal­tung steht ganz im Zei­chen der stu­den­ti­schen Per­spek­ti­ve. Der Work­shop ver­bin­det die glo­ba­le Kli­ma­po­li­tik mit den aktu­el­len Bemü­hun­gen in Bay­reuth. Am Ende des Work­shops wol­len wir ein stu­den­ti­sches Pla­nungs­team für wei­te­re Work­shops zur Kli­ma­kon­fe­renz zusammenstellen.

Wann: Diens­tag, 04.07.; 15 bis 18 Uhr

Wo: S 62 (RW I)

KLEI­DER­TAUSCH­PAR­TY

Tau­che ein in die Welt der Mode, tau­sche unge­nutz­te und noch gut erhal­te­ne Klei­dung, ergat­te­re Uni­ka­te und för­de­re nach­hal­ti­gen Kon­sum. Orga­ni­siert wird die Par­ty von Oikos e.V..

Wann: Diens­tag, 04.07.; 12 bis 16 Uhr

Wo: Glas­haus

VOR­TRAG: NACH­HAL­TIG­KEIT IN DER ENTWICKLUNGSÖKONOMIK

„Tech­nik ohne Gren­zen“ orga­ni­siert die­sen Vor­trag inkl. Dis­kus­si­on zur Nach­hal­tig­keit in der Entwicklungsökonomik.

Wann: Diens­tag, 04.07.; 18 bis 20 Uhr

Wo: S 58 (RW I)

VER­LEI­HUNG DES NACH­HAL­TIG­KEITS­PREI­SES DER UNI­VER­SI­TÄT BAYREUTH

Drei Bache­lor- und/​oder Master­ar­bei­ten wer­den durch den Prä­si­den­ten der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, Prof. Dr. Ste­fan Leib­le aus­ge­zeich­net. Der Preis wird gestif­tet vom Uni­ver­si­täts­ver­ein Bay­reuth e.V. Aus­ge­wählt wur­den die Preis­tra­gen­den von einer Jury, bestehend aus Mit­glie­dern der Hoch­schul­lei­tung, Green­Cam­pus, Stu­die­ren­den­par­la­ment und Universitätsverein.

Wann: Mitt­woch, 05.07.2023

Anschlie­ßend hält PROF. TOR­STEN WEBER VON DER CBS INTER­NA­TIO­NAL BUSI­NESS SCHOOL einen Fest­vor­trag zum The­ma „Unter­neh­me­ri­sche Nach­hal­tig­keit – Ech­ter Inno­va­ti­ons­trei­ber oder nur coo­les Fei­gen­blatt?“. Prof. Weber arbei­te­te als Unter­neh­mens­be­ra­ter und war maß­geb­lich an der Ent­wick­lung des ersten Bun­des­li­ga-Umwelt­be­richts der Deut­schen Fuß­ball Liga GmbH betei­ligt. Er ist Mit­grün­der des Ver­eins „Sports for Future e.V.“ und berät Orga­ni­sa­tio­nen wie den DOSB und die BBL im Bereich Nach­hal­tig­keits­ma­nage­ment. In sei­ner For­schung und Leh­re wid­met er sich The­men wie Nach­hal­tig­keits­ma­nage­ment, Cor­po­ra­te Social Respon­si­bi­li­ty und nach­hal­ti­gem Kon­su­men­ten­ver­hal­ten. Sein Vor­trag befasst sich unter ande­rem mit fol­gen­den Punk­ten: Druck­punk­te beim The­ma Nach­hal­tig­keit für Orga­ni­sa­tio­nen; Erfolgs­fak­to­ren im Nach­hal­tig­keits­ma­nage­ment; Die Gefahr des Green­wa­shings; Best Prac­ti­ce Cases aus Mit­tel­stand und Sport.

Wann: Mitt­woch, 05.07.; 18:15 Uhr

Wo: Tagungs­raum des SWO an der Uni­ver­si­tät Bayreuth

Fahr­rad­re­pa­ra­tur­work­shop: Ziel des Work­shops „Fahr­rad­re­pa­ra­tur“ ist es, den Teil­neh­men­den Mög­lich­kei­ten auf­zu­zei­gen, wie sie ver­schie­de­ne Tei­le ihres Fahr­rads – wie z.B. Rei­fen – wie­der funk­ti­ons­tüch­tig machen kön­nen! Durch die Koope­ra­ti­on mit der Rad­box wer­den den Teil­neh­men­den die not­wen­di­gen Fähig­kei­ten und Anlauf­stel­len für wei­te­re Unter­stüt­zung ver­mit­telt! Der Work­shop wird vom Zusatz­stu­di­um Nach­hal­tig­keit mit der Rad­box organisiert.

Eine vor­he­ri­ge Anmel­dung ist erwünscht: https://​forms​.gle/​f​9​V​a​D​J​o​j​a​j​s​7​i​W​p36

Wann: Mitt­woch, 05.07.; 9 bis 11 Uhr

Wo: Rad­box

INNO­WORK­SHOP FÜR IMPACT STARTUPS

Enac­tus bie­tet die­sen Work­shop zu inno­va­ti­ven Start­Ups an.

Wann: Mitt­woch, 05.07.; 14 Uhr

Wo: S 59 (RW I)

REPA­RA­TUR­WORK­SHOP

Der Work­shop „Repa­ra­tur von All­tags­ge­gen­stän­den“ zielt dar­auf ab, den Teil­neh­men­den Mög­lich­kei­ten nahe­zu­brin­gen, wie wir ver­schie­de­ne Gegen­stän­de des all­täg­li­chen Lebens – bei­spiels­wei­se Lap­tops – wie­der benutz­bar machen kön­nen! Durch die Koope­ra­ti­on mit dem Repair Café Bay­reuth wer­den die Teil­neh­men­den die dazu nöti­gen Skills und Anlauf­stel­len, bei denen sie wei­te­re Unter­stüt­zung bekom­men kön­nen, ver­mit­telt bekom­men! Um eine Anmel­dung wird gebeten.

Wann: Mitt­woch, 05.07.; 15.30 bis 18.30 Uhr

Wo: S 135 (NW III)

INITIA­TI­VENMARKT

Vor und nach der Ver­lei­hung der Nach­hal­tig­keits­prei­se stel­len sich nach­hal­ti­ge Initia­ti­ven vor dem Tagungs­raum des SWO vor. So soll das am Cam­pus vor­han­de­ne nach­hal­ti­ge Enga­ge­ment sicht­bar werden.

Wann: Mitt­woch, 05.07.; ab 17:30 Uhr

Wo: Vor dem Tagungs­raum des SWO (neben der ZUV)

NÄH­WORK­SHOP

Aus Ver­schwen­dung wird Ver­wen­dung. In unse­rem drei­stün­di­gen Näh-Work­shop, den wir gemein­sam mit dem Laden „Ver­stoff­licht“ aus Bay­reuth anbie­ten, lernst du in der Grup­pe pra­xis­ori­en­tier­tes Wis­sen über nach­hal­ti­gen Klei­dungs­kon­sum, das Repa­rie­ren und das Nähen von Klei­dung. Beim Repa­rie­ren erwei­terst du dei­ne Fähig­kei­ten, um Klei­dungs­stücke län­ger nut­zen zu kön­nen und so nach­hal­ti­ger leben zu kön­nen. Das Zusatz­stu­di­um Nach­hal­tig­keit orga­ni­siert den Workshop.

Bit­te um Anmel­dung: https://​forms​.gle/​f​9​V​a​D​J​o​j​a​j​s​7​i​W​p36 [1]

Wann: Don­ners­tag, 06.07.; 9 bis 11 Uhr

Wo: S 74 (NW II)

KLI­MA­PUZ­ZLE

Bes­ser ver­ste­hen, um rich­tig zu han­deln: Basie­rend auf den IPCC-Berich­ten macht der Kli­ma­Puz­zle-Work­shop wis­sen­schaft­li­che Infor­ma­tio­nen auf eine päd­ago­gisch wert­vol­le Wei­se leich­ter zugäng­lich. Ent­decken oder ver­tie­fen: Der Work­shop ist so auf­be­rei­tet, dass Neu­lin­ge genau­so wie Klima-Expert*innen etwas mit­neh­men und bei­tra­gen kön­nen. Gemein­sam nach­den­ken und dis­ku­tie­ren: Schwarm­in­tel­li­genz ist der Schlüs­sel, um die Zusam­men­hän­ge des Kli­ma­wan­dels zu iden­ti­fi­zie­ren. Als Grup­pe wird basie­rend auf dem IPCC-Berich­ten erar­bei­tet was Ursa­che und Wir­kun­gen des Kli­ma­wan­dels sind. Rah­men­be­din­gun­gen: Die Teil­nah­me steht allen Uni­ver­si­täts­an­ge­hö­ri­gen offen und ist auf eine Per­so­nen­an­zahl von 16 beschränkt.

Falls Inter­es­se an einer Teil­nah­me besteht, bit­ten wir um eine Anmel­dung über green.​campus@​uni-​bayreuth.​de bis Diens­tag, 04. Juli 2023, 17:00 Uhr. Es gilt first come, first served.

Wann: Don­ners­tag, 06.07., 10 bis 13 Uhr

Wo: S 34 (NW I)

PODI­UMS­DIS­KUS­SI­ON

Her­aus­for­de­rung Ener­gie­wen­de – Wohl­stand und sau­be­rer Strom für alle?“ – Zu die­ser Podi­ums­dis­kus­si­on lädt das Stu­die­ren­den­par­la­ment der Uni­ver­si­tät Bay­reuth am 6. Juli um 18.15 Uhr in den Audi­max der Uni­ver­si­tät ein. Dis­ku­tie­ren wer­den Prof. Jens Strü­ker, Lei­ter des Fraun­ho­fer Block­chain-Labors und Direk­tor der For­schungs­stel­le für Infor­ma­ti­ons­ma­nage­ment (FIM), Fide­lis Steh­le, Jugend­de­le­gier­ter für nach­hal­ti­ge Ent­wick­lung des Bun­des­ju­gend­rings, Dr. Mar­cus Roh­le­der, Mana­ger beim Über­tra­gungs­netz­be­trei­ber Ten­net, und Mar­co Bött­ger, Vor­stand des Bay­reu­ther Ener­gie­be­ra­tungs­un­ter­neh­mens Ispex. Bespro­chen wer­den aktu­el­le Fra­gen vor allem der deut­schen Energiepolitik.

Wann: Don­ners­tag, 06.07., 18.15 Uhr

Wo: Audi­max

PFLAN­ZEN­TAUSCH­AK­TI­ON

Die Jusos bie­ten auf dem Audi­max eine Tausch­bör­se für Pflan­zen an.

Wann: Frei­tag, 07.07., 12 bis 15 Uhr

Wo: Ron­dell

FINA­LE DER SOCIAL ENTRE­PRE­NEUR­SHIP MISSION

Im Som­mer­se­me­ster 2023 ent­wickeln Stu­die­ren­de des Insti­tuts für Social Entre­pre­neur­ship der Uni­ver­si­tät Bay­reuth inno­va­ti­ve Lösun­gen für eine bes­se­re Inklu­si­on von Men­schen mit Behin­de­run­gen auf dem Arbeits­markt. Ziel ist es, in Teams Ideen für Unter­neh­mens­grün­dun­gen zu sam­meln, mit denen Inklu­si­on auf dem Arbeits­markt bes­ser ver­wirk­licht wer­den kann. Die­se Lösun­gen stel­len die Teams in Pit­ches der inter­es­sier­ten Öffent­lich­keit vor.

Wann: Frei­tag, 07.07., 15 bis 18 Uhr

Wo: S 58 (RW I)

VOR­TRAG: „Kimasch(m)utzkommunikation – die kom­mu­ni­ka­ti­ven Tricks der Verzögerer“

Prof. Chri­sti­an Stöcker von der HAW Ham­burg hält einen von den Scientist4Future orga­ni­sier­ten Vor­trag, der einen Ein­blick in die Welt der Kli­ma­kom­mu­ni­ka­ti­on gibt.

Wann: Mon­tag, 10.07., 19.30 Uhr

Wo: Audi­max