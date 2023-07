Schaeff­ler erhält Umwelt+Klimapakt Bayern-Urkunde

Die Schaeff­ler Grup­pe ist ein glo­bal täti­ger Auto­mo­bil- und Indu­strie­zu­lie­fe­rer. Für die beson­de­ren Bemü­hun­gen um eine nach­hal­ti­ge Betriebs­füh­rung, wie sie bei­spiel­haft am Stand­ort Erlan­gen ver­wirk­licht wer­den, wird das Unter­neh­men vom Umwelt- und Kli­ma­pakt Bay­ern mit einer Urkun­de aus­ge­zeich­net. In Anwe­sen­heit von Sabi­ne Bock, Refe­ren­tin für Umwelt und Kli­ma­schutz, sowie Mathi­as Schuch von der städ­ti­schen Wirt­schafts­för­de­rung über­reicht Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik die Urkun­de an Ver­tre­ter des Unternehmens.

Der Umwelt- und Kli­ma­pakt Bay­ern ist eine der erfolg­reich­sten Umwelt­in­itia­ti­ven deutsch­land­weit. Wesent­li­ches Stand­bein sind die teil­neh­men­den Unter­neh­men und Betrie­be, die, teil­wei­se spe­zi­ell für ihre Bran­che, Umwelt­schutz­maß­nah­men umset­zen und die­se über die vor­lie­gen­de Inter­net­platt­form zur Nach­ah­mung präsentieren.

Glück­wün­sche zur Dia­man­te­nen Hochzeit

Das Ehe­paar Wal­ter und Eri­ka Schön­stein fei­ert am Mitt­woch, 5. Juli, Dia­man­te­ne Hoch­zeit. Die Glück­wün­sche der Stadt zum 60. Hoch­zeits­tag über­bringt Stadt­rä­tin Rose­ma­rie Egelseer-Thurek.

Kul­tur- und Frei­zeit­aus­schuss tagt

Der Kul­tur- und Frei­zeit­aus­schuss des Stadt­rats kommt am Mitt­woch, 5. Juli, um 16:00 Uhr im Rats­saal des Erlan­ger Rat­hau­ses zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Auf der Tages­ord­nung ste­hen die künf­ti­ge Nut­zung des Bür­ger­treffs am Frei­bad West, Berich­te zum Master­plan Stadt­mu­se­um und zum inter­na­tio­na­len Figu­ren­thea­ter Festi­val, die Anschaf­fung von mobi­len Spiel­platz­con­tai­nern und ande­res mehr.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Sit­zun­gen von Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Stadt­teil­bei­rat Alter­lan­gen tagt

Der Stadt­teil­bei­rat Alter­lan­gen kommt am Mitt­woch, 5. Juli, um 19:30 Uhr zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Sie fin­det in der Real­schu­le am Euro­pa­ka­nal statt. The­men sind ein Bücher­schrank und ein Schau­ka­sten, Anträ­ge zum Kli­ma­bud­get, die Sanie­rung der Fahr­rad­stra­ße Damaschke­stra­ße und ande­res mehr.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Sit­zun­gen von Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Orts­bei­rat Frau­en­au­rach tagt

Der Orts­bei­rat Frau­en­au­rach kommt am Mitt­woch, 5. Juli, zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung im Gemein­de­zen­trum (Gais­bühl­stra­ße 4) zusam­men. Die Park­platz­si­tua­ti­on an der Frei­zeit­an­la­ge Kraft­werk­stra­ße, der aktu­el­le Stand beim Bau einer Pumptrack­an­la­ge sowie der Stand des Auto­bahn­aus­baus sind u.a. The­men der Sitzung.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Sit­zun­gen von Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Bil­dungs­aus­schuss kommt zusammen

Der Bil­dungs­aus­schuss des Stadt­rats tagt am Don­ners­tag, 6. Juli, ab 16:20 Uhr im Rats­saal des Erlan­ger Rat­hau­ses in öffent­li­cher Sit­zung. Tages­ord­nungs­punk­te sind unter ande­rem ein Bericht zur kosten­frei­en Bereit­stel­lung von Men­strua­ti­ons­pro­duk­ten, der Beschluss über die Vor­ent­wurfs­pla­nung – Gene­ral­sa­nie­rung der Turn­hal­le der Losch­ge­schu­le und die Neu­aus­stat­tung und Instand­set­zung der Kunst­fach­räu­me am Emmy-Noether-Gymnasium.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Sit­zun­gen von Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

Stadt­rat: Ehrun­gen bei Sommerfest

Wäh­rend des Som­mer­fests des Stadt­rats wer­den am Frei­tag, 7. Juli, auch Ehrun­gen für lang­jäh­ri­ge Zuge­hö­rig­keit zum Stadt­rat durch­ge­führt. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik ehrt Stadt­rä­tin Bar­ba­ra Gril­le für 20 Jah­re ehren­amt­li­che Tätig­keit und Anet­te Wirth-Hücking, die dem Gre­mi­um seit 16 Jah­ren ange­hört. Außer­dem wird der lang­jäh­ri­ge Per­so­nal­rats­vor­sit­zen­de der Stadt­ver­wal­tung, Roland Hornau­er, ver­ab­schie­det. Er erhält den städ­ti­schen Ehren­brief für beson­de­re Ver­dien­ste im Bereich Wirt­schaft und Arbeitnehmerschaft.

Mari­on Karau­sche liest aus „Der lee­re Platz“

Die Autorin Mari­on Karau­sche liest am Don­ners­tag, 6. Juli, um 19:00 Uhr in der Stadt­bi­blio­thek aus ihrem Buch „Der lee­re Platz“. Der Ein­tritt ist kostenfrei.

Mar­len hat ein schö­nes Leben, unver­schämt schön, denkt sie manch­mal. Aber wie schnell das Glück zer­rin­nen kann, auch wenn man ein pri­vi­le­gier­tes Leben führt, erfährt sie, als ihr Sohn eines Tages ver­schwin­det. Angst­vol­les War­ten und spä­ter die trau­ri­ge Gewiss­heit sei­ner psy­chi­schen Krank­heit rau­ben ihr Schritt für Schritt die Leich­tig­keit des Lebens. Ein Roman über den Kampf einer Mut­ter um den Zusam­men­halt ihrer Fami­lie und ihre Kon­fron­ta­ti­on mit einer Krank­heit, die in der Gesell­schaft wenig Ver­ständ­nis findet.

Karau­sche, gebo­ren in Deutsch­land, ist mit ihren drei Geschwi­stern in Mada­gas­kar auf­ge­wach­sen. Sie hat an der Sor­bon­ne, Paris (Master in Lan­gues Etran­gè­res appli­quées), und an der Uni­ver­si­ty of Kent, Eng­land, stu­diert und anschlie­ßend als Dol­met­sche­rin (Fran­zö­sisch, Eng­lisch, Deutsch) gear­bei­tet. Bis Anfang 2021 leb­te sie mit ihrem Mann und ihren zwei Kin­dern im Nahen Osten, wo sie als Über­set­ze­rin unter ande­rem für das Goe­the-Insti­tut in Bei­rut und als Sprach­leh­re­rin an einer ame­ri­ka­ni­schen Schu­le tätig war. „Der lee­re Platz“ ist ihr erstes Buch.

Info: www​.erlan​gen​.de/​s​t​a​d​t​b​i​b​l​i​o​t​hek.

Con­cer­ti­no in der Stadtbibliothek

Eine musi­ka­li­sche Pau­se vom All­tag gibt es am Frei­tag, 7. Juli, um 17:00 Uhr in der Stadt­bi­blio­thek mit dem „Con­cer­ti­no“. Für die­ses beson­de­re Kon­zert­er­leb­nis haben Schü­le­rin­nen und Schü­ler des Erlan­ger Musik­in­sti­tuts anspruchs­vol­le Musik­stücke ein­stu­diert. Der Ein­tritt ist kostenfrei.

Stadt­teil­fest in der Theodor-Heuss-Anlage

Am Sams­tag, 8. Juli, ver­an­stal­tet das Quar­tiers­ma­nage­ment Erlan­gen-Süd­ost in der Theo­dor-Heuss-Anla­ge ein Stadt­teil­fest. Von 15.00 bis 20.00 Uhr gibt es ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm mit einem Kin­der­kon­zert und Aiki­do-Vor­füh­run­gen, viel­fäl­ti­ge Mit-Mach-Ange­bo­ten für Klein und Groß, lecke­rem Essen, Geträn­ke und Livemusik.Wie im ver­gan­ge­nen Jahr neh­men auch die­ses Jahr wie­der ver­schie­de­ne loka­le Ver­ei­ne, Grup­pen und Initia­ti­ven teil und bie­ten Infor­ma­tio­nen und Aktio­nen. Dabei gibt es viel zu ent­decken und aus­zu­pro­bie­ren. Zwi­schen einer Impro­thea­ter-Vor­stel­lung, chi­ne­si­scher Kal­li­gra­fie und einem 3‑D Drucker und vie­len wei­te­ren Ange­bo­ten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Außer­dem kön­nen tol­le Gewin­ne am Glücks­rad abge­staubt werden.Für Kin­der und Jugend­li­che gibt es einen Floh­markt, bei dem bei­spiels­wei­se Spiel­sa­chen und Klei­der ver­kauft wer­den kön­nen. Der Floh­markt ist kosten­los und es ist kei­ne Anmel­dung not­wen­dig. Ein­fach eine Decke mit­brin­gen, einen Platz suchen und los gehts.Für musi­ka­li­sche Unter­hal­tung sor­gen die bei­den loka­len Bands Gram­my Smith und Sep­ti­mus Prime. Geträn­ke und Essen wer­den von „Bowls to go“ und dem „Beck“ angeboten.Das Fest wird von der Städ­te­bau­för­de­rung im Rah­men des Pro­gramms „Sozia­ler Zusam­men­halt“ und von der Stadt- und Kreis­spar­kas­se Erlan­gen Höch­stadt-Her­zo­gen­au­rach unterstützt.

Das aus­führ­li­che Pro­gramm und wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Fest sind unter www​.erlan​gen​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​s​t​a​d​t​t​e​i​l​f​e​s​t​-​t​h​e​o​d​o​r​-​h​e​uss zu finden.

Kreu­zun­gen am „Hugo“ wer­den umgebaut

Von Mon­tag, 10. Juli, bis vor­aus­sicht­lich Mon­tag, 11. Sep­tem­ber, wer­den die Kreu­zungs­be­rei­che Halb­mond­stra­ße / Uni­ver­si­täts­stra­ße sowie Haupt­stra­ße / Uni­ver­si­täts­stra­ße am Huge­not­ten­platz umge­baut. Fuß­gän­ger kön­nen die Bau­stel­le pas­sie­ren. Für den Rad­ver­kehr steht wäh­rend der Bau­ar­bei­ten ent­we­der die Haupt­stra­ße oder die Halb­mond­stra­ße zur Ver­fü­gung. Für den Lie­fer- und Bus­ver­kehr ist der Bereich voll­ge­sperrt. Eine ent­spre­chen­de Umlei­tung wird aus­ge­schil­dert, für den Bus­ver­kehr wer­den Ersatz­hal­te­stel­len eingerichtet.Von der Kreu­zung Halb­mond­stra­ße und von der Haupt­stra­ße aus soll durch tak­ti­le Boden­leit­sy­ste­me der Zugang zur bar­rie­re­frei­en „Toi­let­te für alle“ erleich­tert wer­den. Im Bereich der Halb­mond­stra­ße soll die wich­ti­ge Fahr­rad­ach­se durch eine Ver­en­gung der Uni­ver­si­täts­stra­ße bes­ser sicht­bar gemacht wer­den. Der Beton­pfla­ster­be­lag im Kreu­zungs­be­reich Haupt­stra­ße / Uni­ver­si­täts­stra­ße ist für die Dau­er­be­la­stung durch den Bus­ver­kehr unge­eig­net. Um künf­tig groß­flä­chi­ge Unter­halts­maß­nah­men zu ver­mei­den, wird er durch eine gebun­de­ne Gra­nit­groß­pfla­ster­flä­che ersetzt.Weitere Infor­ma­tio­nen zur Bau­maß­nah­me kön­nen unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr abge­ru­fen werden.

Rest­erschlie­ßung am Häus­lin­ger Wegäcker

Im Bau­ge­biet Häus­lin­ger Wegäcker Mit­te steht die Rest­erschlie­ßung an. Die­se wird in ein­zel­nen Bau­ab­schnit­ten durch­ge­führt. Im ersten Bau­ab­schnitt, der von Mon­tag, 10. Juli, bis vor­aus­sicht­lich Ende Sep­tem­ber dau­ert, wer­den die Geh­weg­be­rei­che, Park­plät­ze und Platz­be­rei­che her­ge­stellt. Der Zugang zu den anlie­gen­den Grund­stücken ist wei­test­ge­hend möglich.Weitere Infor­ma­tio­nen zur Bau­maß­nah­me kön­nen unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr abge­ru­fen werden.

Guten­berg­stra­ße gesperrt

Die Guten­berg­stra­ße ist zwi­schen Zeiß­stra­ße und Lili­en­thal­stra­ße vor­aus­sicht­lich bis zum 15. Okto­ber gesperrt. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en mit­teilt, wird dort eine Was­ser­lei­tung instandgesetzt.