Tes­la ist ein sehr bekann­ter Auto­mo­bil-Her­stel­ler. Die Fir­ma stellt jedoch nicht nur Autos her, son­dern auch Bat­te­rie­spei­cher für Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen. Die soge­nann­te Tes­la Power­wall ist bereits in der zwei­ten Gene­ra­ti­on. Was sind die Vor­tei­le einer Tes­la Powerwall?

Abmes­sun­gen 1150 mm x 766 mm x 155 mm

Garan­tie 10 Jahre

Nutz­ba­re Spei­cher­ka­pa­zi­tät 13,5 kWh

Effi­zi­enz hoher Gleich­strom-Wir­kungs­grad von über 90 % DC

Gehäu­se Für Instal­la­ti­on in Räu­men und im Frei­en zer­ti­fi­ziert (- 20 Grad bis 50 Grad geeignet)

Instal­la­ti­on nur durch von Tes­la zer­ti­fi­zier­ten Installateur.

Gewicht 120 kg

Die Tes­la Power­wall kann als AC Spei­cher bei jeder belie­bi­gen Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge nach­ge­rü­stet wer­den. Auf­grund des guten Preis-Lei­stungs-Ver­hält­nis­ses, der Kun­den­freund­lich­keit und dem guten Ser­vice, emp­fiehlt Geschäfts­füh­rer Wil­li Har­ham­mer, „Die Tes­la Power­wall ist eine sehr gute Ergän­zung für jede Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge. Man erhält hier die gewohn­te Tes­la Qua­li­tät, und das im Ver­gleich zu einem wirk­lich fai­ren Preis.“

iKra­tos wur­de als bester Tes­la Power­wall Part­ner Deutsch­lands mit dem Award „Per­for­mance Excel­lence“ aus­ge­zeich­net. Hin­ter­grund für die Aus­zeich­nung ist, dass iKra­tos die mei­sten Tes­la Power­wall Spei­cher in Deutsch­land ver­baut und, dass die Instal­la­tio­nen ein­wand­frei und beson­ders schnell durch­ge­führt werden.

Bis zum 30.09.2023 bie­tet iKra­tos eine Son­der­ak­ti­on des Tes­la Indu­strie­packs an. Sie erhal­ten drei Tes­la Spei­cher mit einer gesam­ten nutz­ba­ren Spei­cher­ka­pa­zi­tät von 40,5 kWh für 28.500 € net­to inklu­si­ve Montage.

Eine Not­strom­fä­hig­keit ist nicht mög­lich und ein geeig­ne­ter Strom­zäh­ler­schrank wird vor­aus­ge­setzt. Mon­ta­ge und Lie­fe­rung inner­halb von drei Mona­ten. Nur für die Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg. Das Paket kann bei Bedarf auch für Pri­vat­haus­hal­te genutzt werden.