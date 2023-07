Nach­dem beim HSC mit dem Wech­sel von Jan Jochens zu Ein­tracht Hil­des­heim wie­der ein Platz im Tor­wart-Trio offen war konn­te nun mit der Ver­pflich­tung von Glenn-Lou­is Eggert die­se Lücke geschlos­sen werden.

Mit Glenn-Lou­is Eggert kommt ein sehr talen­tier­ter Tor­wart zum HSC 2000 Coburg. Der 23-Jäh­ri­ge wech­selt vom Nort­hei­mer HC in die Vestes­tadt und unter­schreibt einen 2‑Jah­res-Ver­trag. Vor sei­nen drei Jah­ren beim Dritt­li­gi­sten war der aus dem nie­der­säch­si­schen Mor­in­gen stam­men­de Tor­hü­ter für den Hand­ball-Bun­des­li­gi­sten MT Melsun­gen aktiv und war für Nort­heim unter ande­rem mit einem Zwei­fach­spiel­recht ausgestattet.

Zum Ende der abge­lau­fe­nen Sai­son war der 2,00 Meter gro­ße Tor­hü­ter bereits beim Pro­be­trai­ning und hin­ter­ließ einen posi­ti­ven Ein­druck. Schon vor zwei Jah­ren war der jun­ge Kee­per im Visier des HSC: „Wir ver­fol­gen die Ent­wick­lung von Glenn nun schon eini­ge Jah­re und haben jetzt mit sei­nem Wech­sel das noch feh­len­de Puz­zel­teil erhal­ten, um unser Tor­hü­ter-Trio zu kom­plet­tie­ren. Mit ihm haben wir jetzt einen Spie­ler dazu­be­kom­men, der eine Men­ge an Poten­zi­al mit­bringt und ich freue mich zur kom­men­den Sai­son auf die Zusam­men­ar­beit mit ihm,“ unter­streicht Chef­trai­ner Jan Gorr.

Neben sei­nen sport­li­chen Zie­len strebt Glenn-Lou­is Eggert auch den Abschluss sei­ner Aus­bil­dung im Gesund­heits­we­sen an und freut sich auf die kom­men­de Zeit in der Vestes­tadt: „Ich freue mich sehr auf die neue Her­aus­for­de­rung und wer­de alles für den Erfolg der Mann­schaft geben. Ich möch­te als Spie­ler den näch­sten Schritt in mei­ner Ent­wick­lung gehen. Die Chan­ce, sich in der zwei­ten Liga zu bewei­sen, bekom­men nicht vie­le und ich bin froh, dass ich sie jetzt auf die­sem Niveau bekom­me“, so der jun­ge Tor­hü­ter über sei­nen Wech­sel zum HSC.

Zusam­men mit der Mann­schaft wird auch er somit am 17. Juli 2023 in die Vor­be­rei­tung für die kom­men­de Sai­son starten.