Die Erneue­rung der Och­sen­kopf-Seil­bah­nen ist längst über die Land­kreis­gren­zen hin­aus in aller Mun­de. Nun gehen die Ver­ant­wort­li­chen die­ses Leucht­turm­pro­jekts einen wei­te­ren wich­ti­gen Schritt: Am Mon­tag wur­de an der gemein­sa­men Berg­sta­ti­on der künf­ti­gen Kabi­nen­bah­nen Nord und Süd näm­lich der Grund­stein gelegt. Auf der Nord­sei­te sol­len die neu­en Gon­deln bereits ab Dezem­ber 2023 in den Betrieb gehen.

„Das ist ein histo­ri­scher Moment. Mit der Grund­stein­le­gung neh­men wir bei die­sem weg­wei­sen­den Pro­jekt nicht nur wei­ter Fahrt auf, wir tre­ten nun auch in die hei­ße Pha­se der Bau­ar­bei­ten ein“, sagt ein sicht­lich stol­zer Land­rat Flo­ri­an Wie­demann, der zu die­sem beson­de­ren Ereig­nis unter ande­rem Staats­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber auf dem Och­sen­kopf begrü­ßen durf­te. Der baye­ri­sche Umwelt­mi­ni­ster beton­te: „Dass wir zu die­sem Anlass hier heu­te ste­hen dür­fen, ist eine rie­si­ge Lei­stung. Es ist die Lei­stung einer gesam­ten Regi­on, die lei­den­schaft­lich für die­ses Pro­jekt gekämpft hat!“ Bereits bei der ersten Seil­bahn­ge­ne­ra­ti­on wur­de der Grund­stein am 09. Sep­tem­ber 1968 durch den dama­li­gen Land­rat Dr. Josef Kohut in die Grund­mau­er der Berg­sta­ti­on ein­ge­setzt. Die­se Zeit­kap­sel wird im näch­sten Jahr beim Abriss der alten Berg­sta­ti­on wie­der frei­ge­legt wer­den. Gene­rell ist der Zeit­plan zur Erneue­rung der Seil­bah­nen ein sehr ambi­tio­nier­ter, doch lie­gen die Ver­ant­wort­li­chen momen­tan voll im Soll.

Über­blick über den Zeitplan:

Abriss Seil­bahn und Gebäu­de: seit 27. März 2023

Fun­da­men­tar­bei­ten Strecke: seit Mit­te April

Beginn Roh­bau­ar­bei­ten: seit Mit­te Mai

Stüt­zen­mon­ta­ge: ab Ende Juli

Seil­zug: ab Anfang Oktober

Fer­tig­stel­lung Gebäu­de: Oktober/​November

Pro­be­be­trieb : ab Ende Oktober

Über­ga­be der Seil­bahn Nord: 22. Dezem­ber 2023 (Eröff­nung auf der Süd­sei­te im Dezem­ber 2024)

Ver­lau­fen die Arbei­ten am Och­sen­kopf wei­ter­hin der­art rei­bungs­los, kom­men Besu­che­rin­nen und Besu­cher noch in die­sem Jahr auf der Nord­sei­te in den Genuss der neu­en Bahn. Für Land­rat Flo­ri­an Wie­demann lie­gen die Vor­tei­le dabei auf der Hand: „Durch die neue Bahn gewähr­lei­sten wir einen bes­se­ren und siche­re­ren Trans­port von Kin­dern. Außer­dem schaf­fen wir dadurch eine Bar­rie­re­frei­heit, die wir so bis­lang noch nicht hat­ten.“ Dar­über hin­aus sei durch die Zeh­ner-Gon­deln ein ganz ande­rer Lie­fer­ver­kehr in Rich­tung Gip­fel mög­lich. Wie­demann abschlie­ßend „Die­se Bah­nen bie­ten eine völ­lig neue Qua­li­tät und wer­den die Attrak­ti­vi­tät des Och­sen­kopfs mas­siv stei­gern.“ Natür­lich wies der Land­rat in sei­ner Rede auch noch dar­auf hin, dass das gesam­te Vor­ha­ben streng was­ser- und natur­schutz­recht­lich beglei­tet wird. „Dadurch, dass wir auf der bestehen­den Seil­bahn­tras­se geblie­ben sind, kön­nen wir die nöti­gen Ein­grif­fe in die Natur ohne­hin auf ein Mini­mum redu­zie­ren“, betont er.

För­de­rung durch den Frei­staat Die Kosten für die Seil­bahn Nord belau­fen sich nach jet­zi­gem Stand auf 25,63 Mil­lio­nen Euro, wobei 30 Pro­zent vom Frei­staat Bay­ern geför­dert wer­den (7,69 Mio. €). Auf der Süd­sei­te wer­den sich die Kosten vor­aus­sicht­lich auf 15,58 Mil­lio­nen Euro belau­fen – auch hier beträgt der För­der­satz 30 Pro­zent (4,67 Mio. €). Die Ver­ant­wort­li­chen konn­ten auf­grund gestie­ge­ner Beschaf­fungs- und Mate­ri­al­ko­sten eine Nach­för­de­rung erzie­len, die in den auf­ge­führ­ten Sum­men bereits berück­sich­tigt ist. Die Gesamt­sum­me der Nach­för­de­rung beträgt ins­ge­samt rund 1,77 Mil­lio­nen Euro.