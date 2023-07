„Freu­de haben, Freu­de schen­ken“ – Genuss zugun­sten des AWO Kinderhilfswerks

Am dies­jäh­ri­gen Kulm­ba­cher Alt­stadt­fest bie­tet die AWO Kulm­bach wie­der zu Gun­sten des AWO Kin­der­hilfs­wer­kes ver­schie­de­ne Bie­re und Wei­ne aus der Regi­on sowie alko­hol­freie Geträn­ke an. Der kom­plet­te Erlös, jeder Cent, kommt direkt bei den Kin­dern an, die im Leben nicht auf der Sie­ger­stra­ße sind. Das Kin­der­hilfs­werk wur­de gegrün­det, um Not­la­gen für sie abzu­wen­den und es ihnen mög­lich zu machen, „dabei“ zu sein.

Am kom­men­den Frei­tag und Sams­tag ist der Gar­ten des Prinzessenhauses/​der AWO Geschäfts­stel­le in der Obe­ren Stadt 36 jeweils von 18 bis 23 Uhr geöff­net. Die AWO Kulm­bach freut sich auf Sie und bedankt sich schon jetzt für Ihre Unterstützung!