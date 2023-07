Aus­stel­lung und Buch­prä­sen­ta­ti­on der Stif­tung Ver­bun­den­heit im Landratsamt

Ober­fran­ken und Trans­kar­pa­ti­en sind dank der Schön­born­fran­ken histo­risch und kul­tu­rell ver­bun­den. An die­se histo­risch gewach­se­ne Bezie­hung knüpft das huma­ni­tä­re und kul­tu­rel­le Enga­ge­ment der Stif­tung Ver­bun­den­heit mit den Deut­schen im Aus­land für Trans­kar­pa­ti­en an. Im Rah­men die­ser Ver­bun­den­heit laden wir alle Inter­es­sier­ten zum Abschluss der „Tage der Ver­bun­den­heit“ zur Aus­stel­lungs­er­öff­nung „Die Schön­born­fran­ken – Von Fran­ken nach Trans­kar­pa­ti­en“ mit Buch­prä­sen­ta­ti­on über die Schön­born­fran­ken am Mitt­woch, 5. Juli, um 16:30 Uhr in den Sit­zungs­saal des Land­rats­amts ein.

Zusam­men mit der Aus­stel­lung wird die erste Aus­ga­be der neu­en Schrif­ten­rei­he „Welt­ver­bun­den“ vor­ge­stellt, mit der die Stif­tung Ver­bun­den­heit die deut­schen Min­der­hei­ten und deutsch­spra­chi­gen Gemein­schaf­ten in aller Welt, ihre Geschich­te, Kul­tur und Akti­vi­tä­ten einem brei­ten Publi­kum näher­brin­gen will. Den Anfang machen inhalt­lich die soge­nann­ten Schön­born­fran­ken, die vor mehr als 250 Jah­ren aus Main­fran­ken nach dem dama­li­gen Ober­un­garn aus­wan­der­ten und deren Nach­kom­men bis heu­te in der West­ukrai­ne, genau­er gesagt in der Oblast Trans­kar­pa­ti­en, leben. Ober­fran­ken und Trans­kar­pa­ti­en sind dank der Schön­born­fran­ken histo­risch und kul­tu­rell ver­bun­den, was für die Stif­tung Ver­bun­den­heit als in Bay­reuth sit­zen­de Stif­tung mit dem Ziel der Unter­stüt­zung der deut­schen Min­der­hei­ten und deutsch­spra­chi­gen Gemein­schaf­ten im Aus­land eine beson­de­re Bedeu­tung hat.

Im Anschluss dar­an folgt um 17:30 Uhr die Lesung von Wer­ner Son­ne, dem ehe­ma­li­gen Lei­ter des ARD-Stu­di­os in Washing­ton und War­schau, und Tho­mas Kreutz­mann, dem frü­he­ren Kor­re­spon­den­ten der ARD in Prag, mit ihrem neu­en Buch „Schuld und Leid. Das deut­sche Trau­ma von Flucht und Ver­trei­bung“. In Zei­ten des rus­si­schen Angriffs­krie­ges auf die Ukrai­ne schei­nen die The­men „Flucht“ und „Ver­trei­bung“ in Euro­pa wie­der an Aktua­li­tät zu gewin­nen und die Aus­ein­an­der­set­zung mit ihnen nöti­ger denn je. Das neue Buch zeigt die­se Zusam­men­hän­ge, aber auch Unter­schie­de zwi­schen der aktu­el­len Situa­ti­on und der in Deutsch­land im Jahr 1945. Im Anschluss dis­ku­tie­ren die bei­den Autoren in Form eines von Domi­nik Duda, Team­lei­ter MOE der Stif­tung Ver­bun­den­heit, mode­rier­ten Podi­ums­ge­sprächs mit der Beauf­trag­ten der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung für Aus­sied­ler und Ver­trie­be­ne Syl­via Stiers­tor­fer MdL aktu­el­le Sicht­wei­sen auf das The­ma „Flucht und Ver­trei­bung“. Um Anmel­dung per E‑Mail an info@​stiftung-​verbundenheit.​de oder tele­fo­nisch unter der Num­mer 0921 15108240 wird gebeten.