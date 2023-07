BUR­GE­BRACH, Lkr. Bam­berg. Am Sams­tag­abend leg­te ein Unbe­kann­ter meh­re­re Brän­de in einem Wald­ge­biet nörd­lich des Orts­teils Mann­dorf. Die Feu­er­wehr konn­te die Brän­de löschen. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeugen.

Ein Unbe­kann­ter leg­te am Sams­tag­abend in einem Wald­ge­biet nord­west­lich von Bur­ge­brach meh­re­re Brän­de ent­lang eines belieb­ten Wan­der­we­ges. Nach Mit­tei­lung einer Zeu­gin kurz nach 20 Uhr konn­te die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr ins­ge­samt vier Brand­or­te im Wald aus­ma­chen. Der Unbe­kann­te hat­te es offen­bar ins­be­son­de­re auf Jäger­stän­de abge­se­hen: An drei Orten wur­den die­se mut­wil­lig umge­wor­fen, einer fiel auf den Weg. Zwei Jäger­stän­de wur­den ver­sucht in Brand zu set­zen. Dadurch gerie­ten auch zir­ka 25 Qua­drat­me­ter Wald­bo­den und ein angren­zen­der Wild­zaun in Brand. An einer vier­ten Stel­le riss der Täter ein Holz­kreuz aus der Ver­an­ke­rung und zün­de­te dies weni­ger Meter wei­ter an. Auch hier griff das Feu­er auf den umlie­gen­den Wald­bo­den über. Zir­ka 50 Qua­drat­me­ter muss­ten gelöscht wer­den. Durch ihr schnel­les Ein­grei­fen konn­te die Feu­er­wehr ein wei­te­res Aus­brei­ten der Brän­de ver­hin­dern. Der Sach­scha­den liegt im mitt­le­ren vier­stel­li­gen Eurobereich.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt wegen Brand­stif­tung und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer hat am Sams­tag­abend gegen 20 Uhr ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge am oder im Wald­ge­biet nörd­lich des Bur­ge­bra­cher Orts­teils Mann­dorf bemerkt? Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter Tel.-Nr. 0951/9129–491 entgegen.