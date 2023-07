Para Sol aus Bay­reuth ste­hen als erste Band für die R.I.O.! Club­tour 2023 fest, nun wird der Teil­neh­mer aus der Regi­on Bamberg/​Forchheim gesucht. Am Sams­tag, den 1. Juli, ab 19.30 Uhr, stel­len sich vier aus­ge­wähl­te Bands der Jury im Jugend.Kultur.Treff IMMER HIN in Bam­berg beim Vor­ent­scheid. Mit dabei sind die Bam­ber­ger Bands Slam Ele­phant, Keep Going Wal­lace und Sound­e­bris und Space­frog aus Forchheim.

„Wir wol­len mit dem R.I.O.!- Festi­val die ober­frän­ki­sche Musik­sze­ne zusam­men­zu­brin­gen und ver­net­zen“, erklärt Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm das Ziel des Band­con­tests. Ende Juni und Anfang Juli fin­den die vier regio­na­len Vor­ent­schei­de in Bay­reuth, Bam­berg, Hof und Kro­nach statt, bei denen sich die Bands einer fach­kun­di­gen Jury stel­len müs­sen. Wer sich durch­setzt erhält einen Platz bei der Club­tour im Herbst 2023 mit fünf Auf­trit­ten, eine Tour­ga­ge von 1.000 Euro und die Chan­ce, Ober­fran­kens Band des Jah­res zu wer­den und neben dem Titel wei­te­re 1.500 Euro Sieg­prä­mie zu gewinnen.

„Der erste Vor­ent­scheid letz­ten Frei­tag in Bay­reuth war ein wun­der­ba­rer Kon­zert­abend mit sehr hoher musi­ka­li­scher Qua­li­tät. Ich bin schon gespannt, wel­che Band in Bam­berg gewinnt und damit wie die Bay­reu­ther For­ma­ti­on „Para Sol“ einen Platz bei der R.I.O.! Club­tour gewin­nen wird“, so Samu­el Rauch, der Popu­lar­mu­sik­be­auf­trag­te des Bezirks Ober­fran­ken. Ein­lass ab 19 Uhr, Beginn 19:30 Uhr, der Ein­tritt kostet 5 Euro.

Fol­gen­de Bands sind am Start:

Space­frog (Psy­che­de­lic Power Rock, Forchheim)

Slam Ele­phant (Hea­vy Funk Rock, Bamberg)

Keep Going Wal­lace (Indie­rock , Bamberg)

Sound­e­bris (Rock, Bamberg)