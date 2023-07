Die Stadt­kir­chen­ge­mein­de lädt ein am Bür­ger­fest­sonn­tag, den 02.07. Los geht es mit einem Fest­got­tes­dienst um 10:00 Uhr mit den Pfarr­team (Dekan Jür­gen Hacker, Pfar­rer Dr. Car­sten Brall und Pfar­rer Mar­tin Gun­der­mann) und dem Posau­nen­chor an der Stadt­kir­che unter Lei­tung von KMD Micha­el Dorn. Wer nach dem Got­tes­dienst noch etwas Zeit hat ist ein­ge­la­den zur Eröff­nung der Aus­stel­lung ‚Kun­ter­bunt‘ gemein­sam mit Kura­tor Mat­thi­as Ose, der vie­len als Kari­ka­tu­rist bekannt ist. In der Aus­stel­lung wer­den Arbei­ten von Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Dr.-Kurt-Blaser-Schule, einem För­der­zen­trum mit För­der­schwer­punkt gei­sti­ge Ent­wick­lung, gezeigt. 14:00 bis 17:00 Uhr wird zu Kaf­fee und Kuchen vor dem Kir­chen­ge­mein­de­amt ein­ge­la­den, außer­dem gibt es um 14:30 Uhr, 15:30 Uhr und 16:30 Uhr Turm­füh­run­gen und musi­ka­lisch gibt es um 14:00 Uhr eine Orgel­füh­rung, um 15:00 Uhr singt der Inter­na­tio­na­le Chor Sou­ve­nir, um 16:00 Uhr gibt es ein Orgel­kon­zert für Kin­der und um 17:00 Uhr das musi­ka­li­sche Abend­ge­bet mit dem Flö­ten­kreis der Stadt­kir­chen­ge­mein­de. Wir wei­sen dar­auf hin, dass der Got­tes­dienst in der Spi­tal­kir­che um 11:15 Uhr eben­falls wie gewohnt statt­fin­det. Wir freu­en uns auf Sie!