Am Wochen­en­de in Bau­nach wie­der eine ein­ma­li­ge Atmo­sphä­re genießen!

Die besten Kon­zer­te hört man manch­mal dort, wo man sie am wenig­sten erwar­tet. In klei­nen Gas­sen, auf dem Bür­ger­steig, im Park. Und genau dar­um geht es die­sen Som­mer wie­der beim Stadt­fest in Bau­nach am 01. & 02. Juli: Kon­zer­te auf der Stra­ße, ohne viel Pipa­po, ein­fach gut.

Die Bau­n­a­cher Innen­stadt ver­wan­delt sich am ersten Juli-Wochen­en­de in eine fröh­lich-bun­te Fest­mei­le und bie­tet einen schö­nen Rah­men und Stun­den für aus­ge­las­se­ne Stim­mung unter frei­em Him­mel. „Das Stadt­fest ist ein Höhe­punkt im Gemein­schafts­le­ben und ein Sym­bol für die Leben­dig­keit unse­rer Stadt.“ schwärmt 1. Bür­ger­mei­ster Tobi­as Rop­pelt (CBB). „An ver­schie­de­nen Orten wird bei einem roman­ti­schen Rund­lauf durch die Alt­stadt Stra­ßen­mu­sik erklin­gen, umrahmt von vie­len Kunst­hand­wer­ker­stän­den, Spei­se­an­ge­bo­ten und viel­fäl­ti­gen Aktio­nen für Kin­der und Erwachsene.“

Um 14 Uhr fin­det, bereits vor dem offi­zi­el­len Beginn des Stadt­fe­stes, das zwei­te Bau­n­a­cher Fischer­ste­chen am Mühl­steg statt. Im Anschluss dar­an kön­nen sich die Besu­cher auf ein viel­sei­ti­ges Pro­gramm freu­en: talen­tier­te Stra­ßen­mu­sik-Acts, von Rock bis Coun­try über Irish Folk und Blas­mu­sik, wer­den eine ein­ma­li­ge Stim­mung in die Bau­n­a­cher Alt­stadt brin­gen. Dar­über hin­aus wer­den hoch­wer­ti­ge Kunst­hand­werk­stän­de, ein abwechs­lungs­rei­ches kuli­na­ri­sches Ange­bot sowie zahl­rei­che Aktio­nen für gro­ße und klei­ne Besu­cher, wie zum Bei­spiel die Bau­n­a­cher Gon­do­lie­re oder am Sonn­tag ein kin­der­zau­be­rer, ein unter­halt­sa­mes Wochen­en­de garantieren.

Ein detail­lier­tes Fest-Pro­gramm kann ger­ne her­un­ter­ge­la­den wer­den unter: www​.tou​ris​mus​-bau​nach​.de