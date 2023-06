Die Fir­ma Rich­ter R&W Steue­rungs­tech­nik aus Kör­zen­dorf (Land­kreis Bay­reuth) ist ein aus­ge­zeich­ne­ter Betrieb: Das Unter­neh­men hat beim Zukunfts­preis der Hand­werks­kam­mer in der Kate­go­rie „Ener­gie­wen­de Hand­werk“ mit dem Intel­li­gen­ten Ener­gie­kno­ten (IEK) den ersten Platz belegt und sei­ne Lei­stungs­fä­hig­keit, Inno­va­ti­ons­kraft und Zukunfts­fä­hig­keit unter Beweis gestellt.

Mag sie auch noch so ver­dient sein: Die Freu­de beim 1990 gegrün­de­ten Unter­neh­men über die­se Aus­zeich­nung ist enorm. Fast 50 Mit­ar­bei­ter fin­den bei der Fir­ma R&W Steue­rungs­tech­nik hoch qua­li­fi­zier­te und siche­re Arbeits­plät­ze mit Auf­stiegs­per­spek­ti­ve. Natür­lich wird auch aus­ge­bil­det – fünf Aus­bil­dungs­be­ru­fe ste­hen zur Wahl. Wie Bernd Zeil­mann sagt, ist der Betrieb, der in einer ehe­ma­li­gen Schuh­fa­brik behei­ma­tet ist, spe­zia­li­siert auf Steue­rungs­tech­nik, Elek­tro­in­stal­la­ti­on, System­in­te­gra­ti­on von Bat­te­rie­spei­chern und Lade­infra­struk­tur für Elektromobilität.

Zeil­mann, der sich nach sei­ner Elek­tri­ker­leh­re zum Pro­gram­mie­rer wei­ter­bil­de­te und danach erfolg­reich sei­ne Mei­ster­prü­fung absol­vier­te, ist einer von vier Geschäfts­füh­rern und enga­giert sich auch als Ober­mei­ster der Elek­tro­in­nung Bay­reuth und im Team Ener­gie­wen­de Bay­ern. Der gebür­ti­ge Kör­zen­dor­fer brennt seit sei­ner Kind­heit für das, was er tut, und kann die­se Begei­ste­rung auch sei­nen Aus­zu­bil­den­den wei­ter­ge­ben – genau­so wie alle ande­ren Aus­bil­der im Team.

Die Hand­werks­kam­mer hat den Zukunfts­preis für ein ganz beson­de­res Pro­jekt ver­lie­hen: Für den Intel­li­gen­ten Ener­gie­kno­ten (IEK). Zeil­mann beschreibt die­sen IEK als eine Koope­ra­ti­on zwi­schen Hand­werk und Wis­sen­schaft. Durch die­ses Kon­zept ist eine nach­hal­ti­ge und effi­zi­en­te Ener­gie­steue­rung mög­lich, und zwar für Kom­mu­nen und Gewer­be. Er selbst hat den IEK gemein­sam mit dem Fraun­ho­fer Insti­tut Erlan­gen und dem Lehr­stuhl für Mess- und Regel­tech­nik an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth ent­wickelt. Durch den Intel­li­gen­ten Ener­gie­kno­ten wer­den ver­schie­de­ne Modu­le zur Umwand­lung, Ein­spei­sung, Spei­che­rung und Abga­be von selbst­er­zeug­ter Ener­gie und auch Not­strom­funk­tio­na­li­tät über ein Gleich­strom­netz zusam­men­ge­führt. Dadurch ist alles auf­ein­an­der abge­stimmt. „Wer den IEK nutzt, kann bares Geld spa­ren, weil eige­ner Strom effi­zi­ent genutzt und das Netz ent­la­stet wer­den kann“, erklärt der Initia­tor. Dabei wer­den durch ein vor­aus­schau­en­des Rege­lungs­kon­zept auch Net­zen­last, Ener­gie­prei­se und die Pro­duk­ti­ons­lei­stung einer Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge genau mit­ein­be­zo­gen. Sind also die Prei­se gün­stig oder die Ener­gie ist im Über­fluss vor­han­den, dann wer­den die Spei­cher gefüllt – eine nach­hal­ti­ge und kosten­gün­sti­ge Vorgehensweise.

Die Hand­werks­kam­mer zeich­ne­te ins­ge­samt sechs inno­va­ti­ve Unter­neh­men aus. „Wir sind stolz, in der Kate­go­rie ‚Ener­gie­wen­de Hand­werk‘ den ersten Preis erhal­ten zu haben. Das zeigt, dass wir und unse­re Mit­ar­bei­ter am Puls der Zeit sind und beweist auch, wie­viel Freu­de es macht, bei der Fir­ma Rich­ter R&W Steue­rungs­tech­nik zu arbei­ten und die Zukunft mit­zu­ge­stal­ten“, so Bernd Zeilmann.