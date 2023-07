Ein Wochen­en­de ganz im Zei­chen von 4 Bällen

Das erste Juli-Wochen­en­de bedeu­tet für den gesam­ten SC Mem­mels­dorf, die Gemein­de Mem­mels­dorf und die Anwoh­ner rund um die See­hof­hal­le „Aus­nah­me­zu­stand“.

So auch an die­sem Wochen­en­de, dem 01./02. Juli 2023.

Der SCM lädt rund 1200 Ball­sport­ler zur 36. Auf­la­ge des Quat­tro­ball-Tur­niers nach Mem­mels­dorf in den Sport­park Schmit­ten­au rund um die See­hof­hal­le ein. Dort mes­sen sich die ver­schie­de­nen Teams, die jeweils aus bis zu 12 Universalsportlern

und ‑sport­le­rin­nen zusam­men­ge­setzt sind, in den Sport­ar­ten Bas­ket­ball, Fuß­ball, Hand­ball und Volleyball.

Bemer­kens­wert war auch in die­sem Jahr die unge­bro­che­ne Reso­nanz beim „Run“ auf die Start­plät­ze! Am 06. Mai öff­ne­te sich das Anmel­de­por­tal für die inter­es­sier­ten Mann­schaf­ten. Bereits weni­ge Augen­blicke spä­ter waren dann auch die 96 ver­füg­ba­ren Start­plät­ze schon vergeben.

In Sum­me ver­such­ten knapp 130 ver­schie­de­ne Teams einen Start­platz für 2023 zu ergat­tern. Dies macht den SCM inso­fern stolz, dass es gelun­gen ist, ent­ge­gen dem Trend vie­ler ande­rer Sport­ver­an­stal­tun­gen, wie­der eine stei­gen­de Anmel­de­zahl ver­zeich­nen zu können!

Im Vor­feld der Pla­nung hat­te das Orga­ni­sa­ti­ons­team des SCM wie­der eine Viel­zahl an Her­aus­for­de­run­gen rund um den Tur­nier­ab­lauf zu bewäl­ti­gen. Anfang des Jah­res erreich­te uns die Nach­richt des SVM, über die anste­hen­de Sanie­rung des „Rote Erde“- Fuß­ball­fel­des, so SCM-Vor­stand Win­fried Popp. Zum einen sehen wir dies mit einem lachen­den, aber auch mit einem wei­nen­den Auge, so Popp weiter.

Im Lau­fe des Früh­jahrs wur­de immer deut­li­cher, dass für das Quat­tro­ball-Tur­nier 2023 zwei Fuß­ball­fel­der zu wenig zur Ver­fü­gung ste­hen wer­den und ein ent­spre­chen­der Alter­na­tiv-Spiel­mo­dus erar­bei­tet wer­den musste.

Zahl­rei­che Mög­lich­kei­ten wur­den erör­tert und man einig­te sich auf die für 2023 wohl beste Mög­lich­keit, ein Fuß­ball­spiel pro Team und Tag ersatz­los zu strei­chen. Im Herbst 2023 soll, so die Stim­men des SVM, der neue Josef-Fösel-Platz eröff­net wer­den, sodass wir im kom­men­den Jahr dann hof­fent­lich auch wie­der auf unse­ren gewohn­ten Spiel­mo­dus zurück­grei­fen können.

Nach dem Über­gangs­jahr mit dem Park­platz­bau, den bei­den Coro­na­jah­ren und den dies­jäh­ri­gen Ver­än­de­run­gen der Fuß­ball­fel­der wird deut­lich, dass das Orga­ni­sa­ti­ons­team Jahr für Jahr ver­sucht alle Stol­per­stei­ne rund um einen rei­bungs­lo­sen Tur­nier­ver­lauf im Vor­feld aus dem Weg zu räumen.

Gro­ße Unter­stüt­zung erfährt der SCM hier dan­kens­wer­ter­wei­se durch die Gemein­de und die zahl­rei­chen Ver­ei­ne, die im Orts­kul­tur­ring Mem­mels­dorf orga­ni­siert sind.

Auf der sport­li­chen Sei­te hört man von vie­len Teil­neh­mern, welch rie­si­ge Vor­freu­de sich in den Wochen vor dem Quat­tro­ball auf­baut. Wohl auch in die­ser Art und Wei­se ein­zig­ar­tig in Mem­mels­dorf, Ama­teur­sport­ler tref­fen immer wie­der auch auf akti­ve oder ehe­ma­li­ge Bun­des­li­ga­ak­teu­re der ver­schie­de­nen Sport­ar­ten. Zahl­rei­che Teams ver­fol­gen Jahr für Jahr das „Lebens­ziel“ den Titel Quat­tro­ball-Sie­ger zu errei­chen. Auch in die­sem Jahr wird die­se Ent­schei­dung wohl nicht ohne die Mit­spra­che der Mann­schaft „Spät­le­se“ um Team­ka­pi­tän Tobi­as Rein­au­er erfol­gen. Die Seri­en­sie­ger tre­ten in 2023 wie­der nahe­zu unver­än­dert an, um ihren Titel aus dem Vor­jahr zu ver­tei­di­gen. Neben der „Spät­le­se“ zäh­len auch immer die Nul­len aus Forch­heim, die Main­gei­ster, die Bon­kers oder aber auch die Gurggn zum gro­ßen Kreis der Favo­ri­ten. Gerüch­ten zufol­ge hat sich der Vor­jah­res­zwei­te, die Mann­schaft „Ana mit“ in der Vor­be­rei­tung auf Quat­tro hoch­ka­rä­tig im Vol­ley­ball ver­stärkt. Die ent­schei­den­de Nie­der­la­ge aus dem Vor­jahr hin­ter­lässt hier wohl sei­ne Spuren.

Neben dem sport­li­chen Kön­nen spielt auch das Glück bei der Spiel­plan­aus­lo­sung eine gro­ße Rol­le, um poten­zi­el­len Mit­fa­vo­ri­ten in deren Spe­zi­al­dis­zi­plin aus dem Weg gehen zu können.

Einem Wochen­en­de voll­ge­packt mit hoch­klas­si­gen Sport­par­tien als auch einem all­jähr­li­chen Wie­der­se­hen unter Sport­freun­den steht somit nichts im Wege. Wie gewohnt stemmt der gesam­te SC Mem­mels­dorf neben dem Sport­ge­sche­hen auch die Ver­pfle­gung mit einer Viel­zahl kuli­na­ri­scher Köst­lich­kei­ten für alle Sport­ler und inter­es­sier­te Zuschauer.

Einen beson­de­ren Dank möch­ten wir hier abschlie­ßend für das Ver­ständ­nis aller Anwoh­ner aus­spre­chen, dies gilt auch für die tat­kräf­ti­ge Mit­ar­beit aller Hel­fer aus den eige­nen Rei­hen und die Unter­stüt­zung der befreun­de­ten Vereine.