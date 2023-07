Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Bau­stel­len­dieb und „Schmie­rer“ auf fri­scher Tat

Gleich zwei Fest­nah­men auf fri­scher Tat gelan­gen zivi­len Beam­ten der Erlan­ger Poli­zei in der Nacht vom Frei­tag auf den Samstag.

Zuerst fiel den Beam­ten gegen 23:30 Uhr ein 45-jäh­ri­ger Erlan­ger auf, der sich in der Stint­zing­stra­ße auf einer Bau­stel­le auf­fäl­lig ver­hielt. Im Anschluss ent­wen­de­te der Mann Dach­pap­pe im Wert von ca. 500,- Euro und ver­such­te die­se mit einem Sack­kar­ren weg­zu­schaf­fen. Er konn­te ange­hal­ten und sei­ne Per­so­na­li­en fest­ge­stellt wer­den. Ihn erwar­tet nun eine Straf­an­zei­ge wegen Dieb­stahls, die Dach­pap­pe wur­de sichergestellt.

Ca. zwei Stun­den spä­ter fiel im Bereich des Bahn­hofs ein 26-jäh­ri­ger jun­ger Mann auf, der eine Glas­schei­be mit einem sog. Edding-Stift beschmier­te. Durch eine hin­zu­ge­zo­ge­ne uni­for­mier­te Strei­fe der Erlan­ger Poli­zei konn­te auch die­ser jun­ge Mann ange­hal­ten und kon­trol­liert wer­den. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird von Sei­ten der Poli­zei auf min­de­stens 150,- Euro geschätzt. Der 26-jäh­ri­ge muss sich nun wegen Sach­be­schä­di­gung ver­ant­wor­ten, der Stift wur­de ihm abgenommen.

Bei­de Per­so­nen wur­den nach den poli­zei­li­chen Maß­nah­men wie­der entlassen.

Betrun­ke­ner fährt von Tank­stel­le weg

Durch eine auf­merk­sa­me Zeu­gin wur­de der Erlan­ger Poli­zei am Sams­tag­mor­gen, gegen 03:00 Uhr, ein offen­sicht­lich betrun­ke­ner Mann mit­ge­teilt, der mit sei­nem Pkw von der Tank­stel­le in der Wichern­stra­ße weg­ge­fah­ren war.

Kur­ze Zeit spä­ter konn­te eine Strei­fe einen 34-jäh­ri­gen Erlan­ger im Bereich der Für­ther Stra­ße fest­stel­len, der zwi­schen­zeit­lich zu Fuß unter­wegs war. Letzt­lich han­del­te es sich um den Pkw-Fah­rer, in unmit­tel­ba­rer Nähe konn­te auch sein Fahr­zeug auf­ge­fun­den wer­den. Bei einem Alko­hol­test brach­te es der Mann auf knapp 2,20 Pro­mil­le, so dass eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt und sein Füh­rer­schein sicher­ge­stellt wer­den muss­te. Er muss sich nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr verantworten.

Da er sich zudem im Anschluss an den Ein­satz psy­chisch sehr auf­fäl­lig ver­hielt, muss­te er durch die Poli­zei in eine Spe­zi­al­kli­nik ein­ge­wie­sen werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Ver­kehrs­un­fall mit Personenschaden

Marl­off­stein – Am Orts­aus­gang Marl­off­stein in Fahrt­rich­tung Spar­dorf ver­lor ein älte­rer Ver­kehrs­teil­neh­mer auf­grund des plötz­lich ein­set­zen­den Stark­re­gens die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug. Der Pkw kam von der Fahr­bahn ab und blieb leicht beschä­digt in der Böschung neben der Fahr­bahn lie­gen. Der Ver­kehrs­teil­neh­mer erlitt kei­ne Ver­let­zun­gen und wur­de durch eine wei­te­re Ver­kehrs­teil­neh­me­rin aus dem Fahr­zeug befreit. Im Lauf der Unfall­auf­nah­me erlitt der Ver­kehrs­teil­neh­mer einen Schock und wur­de durch die Besat­zung eines nach­träg­lich ange­for­der­ten Ret­tungs­wa­gens am Unfall­ort erst­ver­sorgt. Der Pkw wur­de mit einem Kran aus der mit Sträu­chern und Bäu­men bewach­se­nen Böschung gebor­gen. An dem Pkw ent­stand ein erheb­li­cher Sach­scha­den im obe­ren vier­stel­li­gen Bereich.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Ver­kehrs­un­fall mit zwei Verletzten

Wei­sen­dorf – Am Frei­tag­nach­mit­tag, gegen 15.30 Uhr, kam es in Kair­lindach zu einem hef­ti­gen Zusam­men­stoß zwi­schen zwei Pkws. Der 18-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr mit sei­nem Pkw von Neu­en­bürg in Rich­tung Kair­lindach und ver­lor auf­grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit in einer Kur­ve die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug. Die­ses dreh­te sich um 90 Grad und stieß mit der Fah­rer­sei­te gegen den ent­ge­gen­kom­men­den Pkw eines 65-Jäh­ri­gen. Bei­de Fahr­zeug­füh­rer wur­den leicht ver­letzt und durch den Ret­tungs­dienst in Kran­ken­haus gebracht. An den Fahr­zeu­gen ent­stand erheb­li­cher Sachschaden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

- Fehl­an­zei­ge -