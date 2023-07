Gemein­sa­me Pres­se­mel­dung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Coburg

NEU­STADT B. COBURG, LKR. COBURG. In der Nacht zum Sams­tag schlu­gen und tra­ten drei Män­ner auf einen ande­ren ein. Zwei der Angrei­fer befin­den sich nun auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Coburg in Untersuchungshaft.

Kurz vor 22.30 Uhr am Frei­tag­abend kam es am Ran­de der Sied­ler­kirch­weih in Neu­stadt b. Coburg zu einer Schlä­ge­rei mit meh­re­ren betei­lig­ten Per­so­nen. Drei Män­ner Mit­te 20 ris­sen im Zuge die­ser einen 42-Jäh­ri­gen nie­der. Einer schlug mit Fäu­sten auf den am Boden Lie­gen­den ein. Die ande­ren bei­den tra­ten mit den Füßen in Rich­tung sei­nes Kop­fes. Der 42-Jäh­ri­ge erlitt durch den Angriff eine Nasen­beinfrak­tur sowie mul­ti­ple Prel­lun­gen am Kopf und im Gesicht. Ein­satz­kräf­te nah­men die drei Aggres­so­ren vor­läu­fig fest. Das Trio muss­te sich außer­dem einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Spä­ter über­nah­men die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg und die Staats­an­walt­schaft Coburg die Ermittlungen.

Am Sams­tag­nach­mit­tag wur­den zwei der Tat­ver­däch­ti­gen einer Ermitt­lungs­rich­te­rin vor­ge­führt. Es han­delt sich um einen 25-Jäh­ri­gen und einen 26-Jäh­ri­gen. Bei­de hat­ten den 42-Jäh­ri­gen mit Trit­ten gegen den Kopf attackiert. Die Ermitt­lungs­rich­te­rin erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Coburg Unter­su­chungs­haft­be­fehl wegen des Ver­dachts des ver­such­ten Tot­schlags gegen die bei­den Män­ner. Sie befin­den sich seit­dem in einer Justizvollzugsanstalt.