Die Gemein­de Hal­lern­dorf bie­tet in Zusam­men­ar­beit mit einem klei­nen Kreis an ehren­amt­li­chen Fah­re­rin­nen und Fah­rern ab sofort einen Fahr­dienst für immo­bi­le Senio­rin­nen und Senio­ren an. Unter die­sen Fahr­dienst fal­len Ein­kaufs­fahr­ten zu den umlie­gen­den Nah­ver- sor­gern, Fried­hofs­fahr­ten oder Arzt- und Apo­the­ken- fahr­ten im Land­kreis Forch­heim. Bei Bedarf an einem Fahr­dienst, mel­den Sie sich bit­te min­de­stens 3 Tage vor­her beim Büro für Jugend, Fami­lie und Senio­ren, um die ehren­amt­li­chen Fah­re­rin­nen und Fah­rer recht- zei­tig zu infor­mie­ren. Wir benö­ti­gen zusätz­lich zum Ter­min das Fahr­ziel und den Grund der Fahrt.

Bei Bedarf wen­den Sie sich an Jas­min Schel­ler unter Num­mer 09545/4439–0 oder auch per Mail an gemeinde@​hallerndorf.​de