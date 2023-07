KULM­BACH. Am Frei­tag­abend könn­te die Ecsta­sy-Pil­le „Blue Punis­her“ beim Alt­stadt­fest in Kulm­bach in Umlauf gekom­men sein. Die Poli­zei Ober­fran­ken warnt ein­dring­lich vor dem Kon­sum der gefähr­li­chen Droge.

Poli­zei­be­am­te kon­trol­lier­ten am Frei­tag­abend einen Mann auf dem Alt­stadt­fest in Kulm­bach. Der 19-Jäh­ri­ge hat­te unter ande­rem die Ecsta­sy-Pil­le „Blue Punis­her“ bei sich. Die Dro­gen wur­den selbst­ver­ständ­lich sicher­ge­stellt. Der Mann wur­de noch vor Ort fest­ge­nom­men. Gegen ihn wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen Ver­sto­ßes gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz eingeleitet.

Die Poli­zei Ober­fran­ken warnt ein­dring­lich: Die Ein­nah­me der blau­en Pil­le „Blue Punis­her“ kann Lebens­ge­fahr bedeu­ten! Die Dro­ge kann zu teils schwe­ren Neben­wir­kun­gen bis hin zum Herz­still­stand füh­ren! Grund ist die teil­wei­se viel zu hohe Kon­zen­tra­ti­on des Wirk­stoffs MDMA. Das Aus­se­hen der Pil­len sagt nichts über die Inhalts­stof­fe und deren Dosie­rung aus!

Haben Sie die Ecsta­sy-Pil­le „Blue Punis­her“ zu sich genom­men oder ken­nen Sie jeman­den, der das getan hat? Suchen Sie einen Arzt auf. Ach­ten Sie auf ihre Mit­men­schen. Die ober­frän­ki­sche Poli­zei rät drin­gend von einem Kon­sum der Dro­ge ab!