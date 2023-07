Zu Beginn ange­fein­det, an einen geord­ne­ten Spiel­be­trieb nicht zu den­ken, 100 Jah­re spä­ter schaf­fen die Fuß­bal­ler des TSV Brei­ten­güß­bach mit der Bezirks­li­ga-Vize­mei­ster­schaft den größ­ten Erfolg in der Ver­eins­ge­schich­te. Die Tur­ner hin­ge­gen stets ange­se­hen, wie sie ihren Kör­per stäh­len. Von ihren Gerä­ten, Reck, Bar­ren, Rin­ge indes ist 100 Jah­re nicht mehr viel geblie­ben, nur noch die Fah­ne aus den Grün­der­ta­gen und die stren­gen Sta­tu­ten. In der Turn­ab­tei­lung domi­nie­ren 100 Jah­re die Frau­en mit Zum­ba und Aero­bic, toben die Kinder.

Die Geschich­te des 100 Jah­re alten Ver­ei­nes lebt in die­sen Tagen auf – mit einer Fest­wo­che vom 2. bis 9. Juli: So erfolgt die neu­er­li­che Wei­he der restau­rier­ten Ver­eins­fah­ne in einem öku­me­ni­schen Fest­got­tes­dienst mit Toten­ge­den­ken am Sonn­tag, 2. Juli, um 9 Uhr in der Pfarr­kir­che St. Leon­hard, den TSV-Mit­glie­der mit­ge­stal­ten. Den Höhen­punkt errei­chen die Fei­er­lich­kei­ten, die sich über das gesam­te Jahr ver­tei­len und unter der Schirm­herr­schaft von MdL Hol­ger Dre­mel ste­hen, am Wochen­en­de vom 7. bis 9. Juli mit zwei Musik­näch­ten in der Hans-Jung-Hal­le sowie einem Fest­um­zug durch Brei­ten­güß­bach mit anschlie­ßen­dem Fest­kom­mers. So spielt am Frei­tag, 7. Juli, die Stim­mung-Pop-Grup­pe „VolXXLi­ga“, am Sams­tag, 8. Juli, star­tet eine Mal­lor­ca-Par­ty, zu der auch Peter Wackel als Star­gast stößt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr in der Hans-Jung-Halle.

Der Fest­um­zug star­tet am Sonn­tag, 9 Juli, um 13 Uhr in der Bahn­hof­stra­ße. Den Marsch­takt geben zwei Musik­grup­pen vor, die Ehren­mit­glie­der wer­den in Capri­os durch den Ort bis zum Sport­zen­trum chauf­fiert. Über 20 Grup­pen mit über 500 Teil­neh­mern haben gemeldet.

Wäh­rend in der lie­be­voll geschmück­ten Hans-Jung-Hal­le der Fest­kom­mers star­tet, sorgt auf dem Sport­platz ein Kin­der­tag für Unter­hal­tung, den das United Dance Team und das Jugend­fo­rum u.a. mit Spie­len und einer Hüpf­burg gestalten.

Beim Fest­kom­mers erfolgt ein Rück­blick auf die 100-jäh­ri­ge Ver­eins­ge­schich­te im Schnell­durch­lauf: Bil­der­schau, Fest­an­spra­che von Gemein­de-Archi­var Chri­sti­an Chan­don, Talk­run­de, Gruß­wor­te. Den Höhe­punkt bil­det die Ernen­nung von drei neu­en Ehren­mit­glie­dern durch TSV-Vor­sit­zen­den Ste­fan Neubauer.

Mit zwei Bun­des­li­ga-Teams in unter­schied­li­chen Sport­ar­ten und über 1000 Mit­glie­dern gehört der TSV Brei­ten­güß­bach zu den größ­ten und erfolg­reich­sten Ver­ei­nen in Stadt und Land­kreis Bam­berg (und dar­über hin­aus). Aus dem Nach­wuchs des TSV gin­gen Bun­des­li­ga- und auch Natio­nal­spie­ler (im Bas­ket­ball und Kegeln) her­vor. Die Bas­ket­bal­ler kämpf­ten in ihrer 50-jäh­ri­gen Geschich­te mehr­fach um den Auf­stieg in die 1. Liga.

Auch das Jubi­lä­ums­jahr ist gekrönt mit Erfol­gen: Drit­ter Platz der Keg­ler beim Euro­päi­schen Team-Cup in Rumä­ni­en, Rück­kehr der Bas­ket­bal­ler in eine Pro­fi-Liga, Bezirks­li­ga-Vize­mei­ster­schaft der Fuß­bal­ler, Auf­tritt der Hip-hop- und Break­dan­cer des United im Fern­se­hen, Teil­nah­me eines Eigen­ge­wäch­ses an der Keg­ler­welt­mei­ster, wo WM-Sil­ber geholt wurde.

In der 100-jäh­ri­gen Ver­eins­ge­schich­te gab es noch viel mehr gro­ße Erfol­ge. Und all die­se las­sen sich in der Fest­chro­nik nach­le­sen, die zum 100. Jubi­lä­um mit gro­ßem Auf­wand erstellt wur­de Auf 124 Sei­ten und mit 150 Bil­dern illu­striert, lässt sich die Geschich­te von der Grün­dung unter wid­ri­gen Umstän­den und der ste­te Auf­wärts­trend bis zum heu­ti­gen Tag in fünf Kapi­teln nach­le­sen. Dazu stel­len alle sie­ben Abtei­lun­gen des über 1000 Mit­glie­der zäh­len­den Ver­ei­nes ihre Ent­wick­lung, Ange­bo­te und Erfol­ge aus­führ­lich vor. Auch fin­den sich die „Sta­tu­ten“ als Fak­si­mi­le, die erste, zehn­sei­ti­ge Ver­eins­sat­zung aus dem Jahr 1923, in der Festchronik.