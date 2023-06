TSV Mel­ken­dorf – Her­ren, Lan­des­li­ga 1: MTV Bam­berg – TSV Mel­ken­dorf 6:3

Die Mel­ken­dor­fer Her­ren muss­ten sich lei­der gegen den MTV Bam­berg mit einem knap­pen 3:6 geschla­gen geben

In der ersten Ein­zel­run­de mach­te Tobi­as Küf­ner es zunächst span­nend. Nach­dem er den ersten Satz abge­ben muss­te, kämpf­te er sich im zwei­ten Satz mit einem 6:3 zurück, lei­der hat es im Match Tie Break nicht für einen Sieg gereicht. Den ersten Ein­zel­punkt gewann Den­nis Seitz mit einem kla­ren 6:2 6:1. Mario Küf­ner traf auf Ste­fan Göll­ner und muss­te sich mit einem 2:6 2:6 geschla­gen geben. Somit star­ten die Mel­ken­dor­fer Jungs mit einem 1:2 in die zwei­te Ein­zel­run­de, wo nur ein Punkt durch Luca Pon­gratz erkämpft wer­den konn­te. Trn­ka und Höhn muss­ten bei­de eine Nie­der­la­ge gegen den MTV Bam­berg hin­neh­men. Somit heißt es für die Dop­pel: sie müs­sen alle drei Dop­pel gewin­nen, um mit einem Sieg nach Hau­se zu fah­ren. Die Mel­ken­dor­fer wuss­ten bereits, dass dies gegen den MTV schwer wird.

Die Paa­rung Trnka/​Küfner M. muss­ten nach drei span­nen­den und knap­pen Sät­zen (6:4 4:6 10:8) lei­der dem Duo Janci/​Drechsler vom MTV Bam­berg gra­tu­lie­ren. Auch das zwei­te Dop­pel mit Höhn und Seitz hat­te gegen den MTV kei­ne Chan­ce. Dage­gen konn­ten sie im drit­ten Dop­pel durch Küf­ner T./Pongratz einen wei­te­ren Punkt für sich ent­schei­den und stell­ten den End­stand auf ein 3:6. Nach dem Spiel­tag steht der MTV Bam­berg an Posi­ti­on 3 in der Tabel­le der Lan­des­li­ga 1 (Gr. 117 NO). Die Mel­ken­dor­fer fin­den sich im soli­den Mit­tel­feld an Posi­ti­on 5 wieder.

Das näch­ste Spiel fin­det am Sonn­tag, den 09.07.2023 auf der Anla­ge des TSV Karl­stadt statt.

Jan­ci – Trn­ka 7:5 6:1, Göll­ner – Küf­ner M. 6:2 6:2, Wal­ter – Höhn 6:0 6:3, Köh­ler – Küf­ner T. 6:2 3:6 10:4, Drechs­ler – Pon­gratz 4:6 3:6, Koch – Seitz 2:6 1:6

Janci/​Drechsler – Trnka/​Küfner M. 6:4 4:6 10:8

Göllner/​Köhler – Höhn/​Seitz 6:1 6:4

Walter/​Koch – Küf­ner T./Pongratz 0:6 0:6

TSV Mel­ken­dorf – Damen, Lan­des­li­ga 2: TSV Mel­ken­dorf – TC Zeil 6:3

Die Mel­ken­dor­fer Damen holen sich durch einen erneu­ten Sieg gegen TA Eckers­dorf den drit­ten Tabellenplatz

Bereits in der ersten Ein­zel­run­de hat­ten die Mel­ken­dor­fe­rin­nen schon mit zwei Ein­zel­punk­ten durch Pau­la Isert mit einem kla­ren 6:1 6:1 und durch Lui­se Heckel mit einem 7:5 6:0 die Nase vorn. Alle drei rest­li­chen Ein­zel konn­ten Schmid, Schütz und Krü­ger für sich ent­schei­den. Somit stand einem Heim­sieg bereits nach den Ein­zeln nichts mehr im Wege. Mit einem kla­ren 5:1 star­ten die Spie­le­rin­nen in die Dop­pel­run­den. Das Duo Schmid/​Heckel besieg­te mit einem 6:3 6:2 die Paa­rung Hochrein/​Wolfschmitt, dage­gen konn­ten Isert/​Krüger und Schütz/​Küfner kei­nen wei­te­ren Punkt für Mel­ken­dorf erkämpfen.

Somit neh­men die Mel­ken­dor­fe­rin­nen durch einen Gesamt­sieg von 6:3 den drit­ten Tabel­len­platz für sich ein.

Das näch­ste Spiel fin­det am Sonn­tag, den 09.07.2023 gegen den TA Eckers­dorf auf der Mel­ken­dor­fer Ten­nis­an­la­ge statt.