Mit dem Solar­park Pox­stall geht in die­sem Jahr eine der größ­ten kom­mu­na­len Frei­flä­chen-Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen Bay­erns in Betrieb. Die Stadt­wer­ke Eber­mann­stadt sind auf einem guten Weg die baye­ri­schen Kli­ma­schutz­zie­le 2040 umzusetzen.

Nach neun Mona­ten Bau­zeit ist der Solar­park Pox­stall fer­tig­ge­stellt. Staats­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber, Land­rat Dr. Her­mann Ulm, Bür­ger­mei­ste­rin Chri­stia­ne Mey­er, Geschäfts­füh­rer der Stadt­wer­ke Eber­mann­stadt Jür­gen Fied­ler und Gene­ral­un­ter­neh­mer Peter Zehen­d­ner mach­ten sich am ver­gan­ge­nen Sams­tag gemein­sam ein Bild vom Solar­park Pox­stall, der pro Jahr 21,5 Mio. kWh rege­ne­ra­ti­ven Strom erzeu­gen soll – das ent­spricht dem Ver­brauch von etwa 7000 Haus­hal­ten. Die Anla­ge befin­det sich voll­stän­dig in kom­mu­na­ler Hand. Betrei­be­rin ist die Solar­strom FS GmbH & Co. KG, ein Toch­ter­un­ter­neh­men der Stadt­wer­ke Eber­mann­stadt GmbH, die wie­der­um der Stadt Eber­mann­stadt gehört.

„Spä­te­stens mit dem bun­des­wei­ten Aus­stieg aus der Atom­kraft, ist der Aus­bau der erneu­er­ba­ren Ener­gien kei­ne Fra­ge des Kön­nens oder Wol­lens mehr, son­dern zu einem Müs­sen gewor­den. Wir freu­en uns, eine wei­te­re Frei­flä­chen-Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge in Betrieb neh­men zu kön­nen“, so Jür­gen Fied­ler. Mit dem Solar­park Pox­stall will der loka­le Ver­sor­ger einen wei­te­ren Mei­len­stein für import­un­ab­hän­gi­ge Strom­ver­sor­gung in Bay­ern set­zen. Dadurch sol­len Span­nun­gen am Ener­gie­markt zukünf­tig bes­ser abge­fe­dert wer­den. Die Stadt­wer­ke Eber­mann­stadt betreibt bereits eine wei­te­re Frei­flä­chen-Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge in Eschlipp, vier Dach­flä­chen­an­la­gen, zwei Was­ser­kraft­wer­ke und ist an drei Wind­parks betei­ligt. „Bay­ern ist Son­nen­land. Der Solar­park Pox­stall lei­stet einen wich­ti­gen Bei­trag zur Ener­gie­wen­de und ist Bestand­teil unse­rer Stra­te­gie, als Frei­staat bis 2040 kli­ma­neu­tral zu sein. Ich dan­ke der Stadt und den Stadt­wer­ken Eber­mann­stadt für ihr Enga­ge­ment und ihre Bereit­schaft, mit uns Hei­mat­en­er­gie zu pro­du­zie­ren“, so Thor­sten Glau­ber, Baye­ri­scher Staats­mi­ni­ster für Umwelt- und Verbraucherschutz.

Vor­erst wird der Solar­strom aus Pox­stall noch über­re­gio­nal ver­mark­tet. Lang­fri­stig soll die Regi­on durch den Aus­bau erneu­er­ba­rer Ener­gien aut­ark wer­den. Dazu müs­sen sich Ener­gie­spei­cher aber erst noch wei­ter­ent­wickeln, um wirt­schaft­lich ren­ta­bel zu sein. Die nöti­ge Infra­struk­tur dafür wur­de mit der neu­en Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge bereits geschaf­fen. „Der Solar­park Pox­stall ist ein her­aus­ra­gen­der Schritt hin zur Selbst­ver­sor­gung der Stadt Eber­mann­stadt und der gesam­ten Regi­on mit rege­ne­ra­ti­vem Strom. Er fügt sich ein in ein Mosa­ik ver­schie­de­ner Anla­gen inner­halb des Land­krei­ses“, Land­rat Dr. Herr­mann Ulm.

Die Ver­ant­wor­tung für den Aus­bau der erneu­er­ba­ren Ener­gien woll­ten die Stadt­wer­ke Eber­mann­stadt nicht in die Hand gro­ßer Inve­sto­ren geben. „Die erneu­er­ba­ren Ener­gien sind die Zukunft. Uns war es wich­tig, die Wert­schöp­fung in der Regi­on zu belas­sen“, sag­te Fied­ler. Der­zeit läuft eine Bür­ger­be­tei­li­gung, bei der Bürger*innen aus der Regi­on sich über ein Nach­rang­dar­le­hen an der Frei­flä­chen­an­la­ge betei­li­gen kön­nen. Außer­dem zahlt die Betrei­be­rin, die Solar­strom FS GmbH & Co. KG, zusätz­lich zu der Gewer­be­steu­er eine Kom­mu­nal­ab­ga­be in Höhe von rund 860.000 € an die Stand­ort­ge­mein­de Eber­mann­stadt. Bür­ger­mei­ste­rin Chri­stia­ne Mey­er: „Der Aus­bau rege­ne­ra­ti­ver Ener­gien ist eine gesell­schaft­li­che Ver­ant­wor­tung gegen­über nach­fol­gen­den Gene­ra­tio­nen und gegen­über unse­ren Bürger*innen. Die Stadt­wer­ke Eber­mann­stadt haben mit dem Solar­park Pox­stall einen wei­te­ren wich­ti­gen Bei­trag zu Ener­gie­wen­de gelei­stet, der sich zu 100 Pro­zent in kom­mu­na­ler Hand befin­det und von dem unse­re Bürger*innen profitieren“.

Der Solar­park Pox­stall ist mit einer Flä­che von knapp 20 Hekt­ar und einer Lei­stung von 20.000 Kilo­watt­peak ein Rie­sen­pro­jekt. Archäo­lo­gi­sche Gra­bun­gen, um aus­zu­schlie­ßen, dass sich auf der Flä­che Boden­denk­mä­ler befin­den, ver­zö­ger­ten den Bau­be­ginn. Die Coro­na­pan­de­mie und der Krieg in der Ukrai­ne führ­ten zu Lie­fer­eng­päs­sen. Zu guter Letzt hin­gen die 31.000 Solar­mo­du­le wegen eines Patent­rechts­streits des Her­stel­lers im Hafen von Rot­ter­dam fest. Nach einer Bau­zeit von einem drei­vier­tel Jahr konn­ten jetzt die Tra­fo­sta­tio­nen als letz­ter Schritt instal­liert wer­den. Anfang Juli wird der Netz­an­schluss des Solar­parks Pox­stall zuge­schal­tet. Der vor Ort erzeug­te Öko­strom ent­spricht dann bereits 80 % des Ver­brauchs der Stadt Eber­mann­stadt. Die Stadt­wer­ke Eber­mann­stadt wol­len die­sen Mei­len­stein der rege­ne­ra­ti­ven Ener­gie­ver­sor­gung auch mit den Bürger*innen der Regi­on bei einem Tag der offe­nen Tür fei­ern. Das genaue Datum wird noch bekanntgegeben.

Abge­schlos­sen ist die Bau­stel­le bei Pox­stall den­noch nicht. Im Herbst wer­den hei­mi­sche Sträu­cher, Hecken und Obst­bäu­me rund um das Gelän­de gepflanzt. Etwa 90 Scha­fe sol­len das Are­al bewei­den. Tot­holz­hau­fen wer­den geschaf­fen, um Unter­schlupf für Wild­tie­re zu bie­ten. Ein Imker bringt sei­ne Bie­nen­völ­ker auf die Wie­sen. Schon bald gibt es dann den ersten Eber­mann­städ­ter Solarhonig.

Solar­strom Frän­ki­sche Schweiz