Am Sams­tag, den 1. Juli 2023 lädt die ober­frän­ki­sche ÖDP ( Öko­lo­gisch-Demo­kra­ti­sche-Par­tei ) zu ihrem dies­jäh­ri­gen Bezirks­par­tei­tag nach Bam­berg ein. Die Ver­an­stal­tung beginnt um 15 Uhr im Café Luit­pold am Schön­leins­platz. Im Mit­tel­punkt ste­hen die Neu­wahl des Vor­stands und die Vor­be­rei­tung auf die Land­tags- und Bezirks­tags­wah­len am 8. Okto­ber 2023. Dabei sol­len den Mit­glie­dern die posi­ti­ven Signa­le vom Lan­des­par­tei­tag in Regens­burg nahe gebracht wer­den. Die Ver­samm­lung ist wie immer öffent­lich. Des­halb ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle poli­tisch Interessierten.