Vom 7. bis zum 9. Juli ver­an­stal­tet die Schach­spie­ler­ver­ei­ni­gung zum 19. Mal das “ Ober­main Open “ in ihrem Ver­eins­lo­kal. Das Tur­nier ist für Spie­ler aller Stär­ken und Natio­na­li­tä­ten offen. Zugleich wird es als Kreis­ein­zel­mei­ster­schaft für alle Mit­glie­der der Schach­krei­se Coburg, Neu­stadt, Lich­ten­fels und Kro­nach gewer­tet. Mel­de­schluß ist am Frei­tag, den 7.7. um 18:45 Uhr. Es wer­den 5 Run­den Schwei­zer System mit der Fischer­zeit ( 90min/​40 Züge + 30min/​Rest + 30sek/​Zug ) gespielt. Beginn ist am Frei­tag um 19 Uhr; die wei­te­ren Run­den begin­nen am Sams­tag und Sonn­tag jeweils um 8:30 Uhr und 14 Uhr. Da sich bereits 20 Teil­neh­mer ange­mel­det haben, ver­spricht es ein inter­es­san­tes Tur­nier zu wer­den. Ein Start­geld wird erho­ben. Für die Sie­ger gibt es neben Geld­prei­sen auch Poka­le und Urkun­den (wei­te­re Infos unter https://​ober​main​-open​.jim​do​free​.com/) Auch Zuschau­er sind jeder­zeit will­kom­men. Es ist aller­dings abso­lu­te Tur­nier­ru­he einzuhalten.

