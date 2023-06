Bezahl­ba­rer Wohn­raum für Haus­hal­te mit klei­nen und mitt­le­ren Ein­kom­men – Zen­tra­le Lage im Stadt­teil Melkendorf

Die staat­li­che Woh­nungs­bau­ge­sell­schaft Bay­ern­Heim GmbH baut 58 bezahl­ba­re Woh­nun­gen in Kulm­bach, 52 davon geför­dert. Für Haus­hal­te mit klei­nen und mitt­le­ren Ein­kom­men schafft die Bay­ern­Heim GmbH ab Som­mer die­ses Jah­res neu­en Wohn­raum im Stadt­teil Mel­ken­dorf. Bay­erns Bau­mi­ni­ster Chri­sti­an Bern­rei­ter: „Die Bay­ern­Heim setzt sich mit die­sem Pro­jekt in Kulm­bach wie­der­holt in Ober­fran­ken für bezahl­ba­ren Wohn­raum ein und trägt damit zu lang­fri­stig nied­rig Mie­ten bei.“

Die Wohn­an­la­ge wird auf dem ehe­ma­li­gen Bahn­hofs­are­al im Stadt­teil Mel­ken­dorf errich­tet. Die­ser Stand­ort besticht durch sei­ne vor­han­de­ne Infra­struk­tur mit Kin­der­gar­ten, Schu­le, Nah­erho­lungs­mög­lich­kei­ten, ÖPNV-Anbin­dung und einem akti­ven Sozi­al­le­ben im Ort. Die Bay­ern­Heim GmbH und die Stadt Kulm­bach haben für die­ses Pro­jekt eng zusam­men­ge­ar­bei­tet, um die­ses idea­le Are­al für bezahl­ba­ren Wohn­raum aus­fin­dig zu machen.

In Abstim­mung mit der Stadt Kulm­bach und der För­der­stel­le der Regie­rung von Ober­fran­ken baut die Bay­ern­Heim GmbH gemein­sam mit dem Vor­ha­bens­trä­ger „Woh­nen am Stor­chen­nest GmbH“ aus Weis­main 58 Woh­nun­gen, die schwer­punkt­mä­ßig für Fami­li­en geplant sind. 52 der Woh­nun­gen sind geför­dert. Die Pla­nung stammt aus der Feder des Archi­tek­tur­bü­ros Fischer Pla­nen und Bau­en GmbH. Das Woh­nungs­an­ge­bot wird mit klei­ne­ren Woh­nun­gen für jün­ge­re Leu­te und Senio­ren abge­run­det. Die neue Wohn­an­la­ge ver­fügt über Zwei- bis Fünf-Zim­mer-Woh­nun­gen. Alle Woh­nun­gen wer­den bar­rie­re­frei errich­tet, auch roll­stuhl­ge­rech­te Woh­nun­gen sind vor­ge­se­hen. Bau­be­ginn ist noch im Som­mer 2023, Ende 2025 bis Anfang 2026 sol­len die Woh­nun­gen bezugs­fer­tig sein.

Ralph Büche­le, Geschäfts­füh­rer der Bay­ern­Heim, unter­streicht die Bedeu­tung des Pro­jekts: „Wir freu­en uns, mit die­sem Pro­jekt einen Bei­trag zur Schaf­fung von bezahl­ba­rem Wohn­raum in Kulm­bach lei­sten zu kön­nen. Unser Anspruch ist: Woh­nen muss bezahl­bar und sozi­al, wirt­schaft­lich und öko­lo­gisch sein.“

Eine nach­hal­ti­ge und sozi­al­ver­träg­li­che Gestal­tung sind nicht nur bei die­sem Pro­jekt wich­tig. Die neue Bebau­ung berück­sich­tigt bereits ver­sie­gel­te Flä­chen, ver­bes­sert die vor­han­de­ne städ­te­bau­li­che Situa­ti­on und fügt sich gleich­zei­tig har­mo­nisch in das Orts­bild ein.

Die staat­li­che Woh­nungs­bau­ge­sell­schaft Bay­ern­Heim GmbH schafft bay­ern­weit schwer­punkt­mä­ßig preis­gün­sti­ge Miet­woh­nun­gen in Gebie­ten mit erhöh­tem Woh­nungs­be­darf. Über 5.500 Woh­nun­gen hat die Bay­ern­Heim GmbH seit dem Grün­dungs­jahr 2018 auf den Weg gebracht. Aktu­ell wer­den 267 Woh­nun­gen ver­mie­tet und mehr als 1.000 Woh­nun­gen befin­den im Bau.