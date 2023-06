Bam­ber­ger Bier und Bam­ber­ger Regio­nal­li­ga-Fuß­ball – was nach einer per­fek­ten Sym­bio­se klingt, wird mit dem Beginn der neu­en Spiel­zeit Rea­li­tät. Denn die Bam­ber­ger Braue­rei „Fäss­la“ und der FC Ein­tracht Bam­berg wer­den in der neu­en Regio­nal­li­ga-Sai­son 2023/24 gemein­sam als Part­ner auf­tre­ten. Bei den Spie­len der Dom­rei­ter wird künf­tig in ganz Bay­ern die Braue­rei „Fäss­la“ auf den FCE-Tri­kots zu sehen sein.

„Wir freu­en uns, dass wir mit Roland Kalb und sei­nem Team einen Part­ner gefun­den haben, der Lust dar­auf hat, mit uns das Aben­teu­er Regio­nal­li­ga‘ gemein­sam anzu­ge­hen. Mit dem „Fäss­la“ haben wir dabei ein Unter­neh­men gefun­den, das ein­fach per­fekt und glaub­wür­dig in das Umfeld von Fuß­ball passt. Und in vie­len Gesprä­chen mit Roland haben wir auch schon fest­ge­stellt, dass wir auf einer Wel­len­län­ge sind, was die Wei­ter­ent­wick­lung die­ser Zusam­men­ar­beit betrifft und gleich­zei­tig für eine wei­te­re Opti­mie­rung im Ver­ein sor­gen wird“, freut sich Bam­bergs Abtei­lungs­lei­ter Fuß­ball Sascha Dorsch.

Die Geschich­te der Braue­rei „Fäss­la“ reicht bis ins Jahr 1649 zurück. Wo vor mehr als 350 Jah­ren erst­mals Bier gebraut wur­de, ent­ste­hen noch heu­te fei­ne Bier­spe­zia­li­tä­ten nach den Regeln der tra­di­tio­nel­len hand­werk­li­chen Brau­kunst und dem baye­ri­schen Rein­heits­ge­bot: aus edel­stem Hop­fen und besten Malz, unter­gä­ri­ger Hefe und Was­ser aus dem eige­nem Tiefbrunnen.

Die Braue­rei und ihre Spe­zia­li­tä­ten zum einen, zum ande­ren die mit Holz getä­fel­te Gast­stu­be, in der man stets „ech­te Bam­ber­ger“ beim Fei­er­abend­bier oder einer def­ti­gen Brot­zeit trifft: Das ist der Charme des Fäss­la. Stamm­gä­ste schät­zen die­se uri­ge Hei­mat der Gemüt­lich­keit. Das Haus­wap­pen, das Zwerg­la, begeg­net einem allent­hal­ben, sei es auf den auf­wän­dig geschnitz­ten Stuhl­leh­nen oder auf den Gemäl­den in der „Schwemm“ und fin­det sich nun also auch auf dem Tri­kot des FC Ein­tracht Bam­berg wieder.