Das „fich­tel­fle­xi“ kommt: On-Demand-Ver­kehr erwei­tert das bestehen­de Mobil­täts-Ange­bot im Land­kreis. „fich­tel­fle­xi“ – unter die­sem Titel star­tet am Sams­tag, den 01. Juli 2023, das erste On-Demand-Ange­bot im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge. Pilot­re­gi­on im Land­kreis ist dabei der Raum Selb-Schön­wald mit sei­nen umlie­gen­den Ortsteilen.

Die­ses System umfasst einen Klein­bus sowie einen PKW der Fir­ma Licha, wel­che die Fahr­gä­ste auf Bestel­lung von einer belie­bi­gen Hal­te­stel­le zu einer gewünsch­ten Hal­te­stel­le am Ziel­ort brin­gen. Von kon­ven­tio­nel­len Mobi­li­täts­an­ge­bo­ten unter­schei­det sich das „fich­tel­fle­xi“ maß­geb­lich, weil sich Fahr­gä­ste ihre Fahrt­wün­sche fle­xi­bel per Anruf sowie über eine App buchen kön­nen. Um dabei mög­lichst effi­zi­ent und öko­no­misch zu sein wer­den alle Anfra­gen in einer zen­tra­len Soft­ware­platt­form gebün­delt, um meh­re­re Fahr­gä­ste mit ähn­li­chen Rou­ten zusam­men­zu­füh­ren. In der Pilot­re­gi­on wur­de für das neue Ange­bot ein dich­tes Netz von Hal­te­stel­len geschaf­fen, wel­ches dazu führt, dass die mei­sten Wege zu Fuß von kei­ner Hal­te­stel­le län­ger als 150 Meter sind. Die Hal­te­stel­len sind am grü­nen Schild mit der Auf­schrift „fich­tel­fle­xi“ zu erkennen.

„Mit dem „fich­tel­fle­xi“ bie­ten wir unse­ren Bür­ge­rin­nen und Bür­gern einen neu­en ÖPNV auf Abruf“, freut sich Land­rat Peter Berek. „Unser Pilot­pro­jekt im Raum Selb und Schön­wald ist eine sinn­vol­le und berei­chern­de Ergän­zung zum bestehen­den Lini­en­ver­kehr, zu unse­rem fich­tel­B­AXI und zum Express­bus fich­tel­flit­zer, der seit Mai auf der Strecke Selb-Markt­red­witz-Wal­ders­hof unter­wegs ist. Ich bin über­zeugt davon, dass das „fich­tel­fle­xi“ gut ange­nom­men wird. Unser Wunsch ist, das Kon­zept bald­mög­lichst auf den gesam­ten Land­kreis auszurollen.“

Wei­te­re Infos zum „fich­tel­fle­xi“ sowie zu allen wei­te­ren Mobil­täts­an­ge­bo­ten im Land­kreis fin­den Inter­es­sier­te unter: https://​frei​raum​-fich​tel​ge​bir​ge​.de/​f​i​c​h​t​e​l​f​l​e​xi/