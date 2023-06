VOR­TRAG IN DER PFARR­KIR­CHE ST. MICHAEL

Um die Hoff­nung auf den Sieg auf ganz ver­schie­de­nen Ebe­nen geht es am SAMS­TAG, 1. JULI 2023, UM 19 UHR in der Pfarr­kir­che St. Micha­el in Wei­den­berg. Es ist die Spra­che und Bil­der­welt des Krie­ges, die in der Mark­gra­fen­kir­che in Figu­ren, Sym­bo­len und Gemäl­den zum Aus­druck kommt.

Der Vor­trag wird VON KARL GRÜ­NER MIT DEM AKKOR­DE­ON musi­ka­lisch umrahmt. Der Abend ist Teil der Som­mer­rei­he „Kir­chen erzäh­len Geschich­ten“; Ver­an­stal­ter sind das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk, die Kir­chen­ge­mein­de Wei­den­berg, der Ver­ein Mark­gra­fen­kir­chen sowie der Histo­ri­sche Ver­ein für Ober­fran­ken. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de