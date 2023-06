Am Sams­tag, 17.06.2023 war es end­lich wie­der soweit, die Jugend­li­chen aus den Jugend­feu­er­weh­ren des Land­krei­ses konn­ten ihren Aus­bil­dungs­stand vor­zei­gen und die Jugend­flam­me, ein Abzei­chen der Deut­schen Jugend­feu­er­wehr able­gen. Dies war auch der Grund, war­um im Frei­zeit­park Schloss Thurn so vie­le Jugend­li­che in ihren oran­ge-blau­en Schutz­an­zü­gen unter­wegs waren.

In der Stu­fe 1 muss­ten sie unter ande­rem Kennt­nis­se bei Kno­ten und Sti­chen und der Ersten Hil­fe vor­wei­sen. des Wei­te­ren muss­ten sie eines Unter­flur­hy­dran­ten anhand der Beschil­de­rung fin­den und die Funk­ti­on eines Strahl­roh­res oder eines Ver­tei­lers vor­füh­ren und erklä­ren. In der 2. Stu­fe ging es dar­um, einen Hin­der­nis­spar­cour gespickt mit Feu­er­wehr­tech­nik zu durch­lau­fen. Hier war auch hand­werk­li­ches Geschick und der rich­ti­ge Umgang mit ver­schie­de­nen Gerät­schaf­ten gefragt. Zudem wur­den ver­schie­de­ne Berei­che zum The­ma Fahr­zeug­kun­de abge­fragt. Eine wei­te­re Auf­ga­be zum Errei­chen von Stu­fe 2 bestand dar­in, ein Lösch­an­griff mit einem B- Strahl­rohr mit Stütz­krüm­mer trupp­wei­se aufzubauen.

Natür­lich kam aber auch der Spaß an die­sem Tag nicht zu kurz. Die Jugend­li­chen konn­ten näm­li­chen neben ihrer Prü­fung den Frei­zeit­park Schloss Thurn und alle Attrak­tio­nen und Shows nut­zen. Bei den som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren war eine Abküh­lung in der Wild­was­ser­bahn oder der Fahrt­wind in der Ach­ter­bahn eine will­kom­me­ne Abwechs­lung. Beliebt war auch die neue Relax-Zone rund um das Hüpf­küs­sen auf dem ehe­ma­li­gen Mini­golf Feld.

Neben dem Haus­her­ren des Frei­zeit­parkes Schloss Thurn und zeit­gleich erstem Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Herolds­bach, Bene­dikt Graf von Bent­zel, war auch Land­rat Dr. Her­mann Ulm sowie MdL Micha­el Hof­mann und Kreis­brand­rat Oli­ver Fla­ke zur Über­ga­be der Abzei­chen gekommen.

Kreis­ju­gend­feu­er­wehr­wart Chri­sti­an Wolf­rum bedank­te sich bei der Kreis­brand­in­spek­ti­on allen Hel­fern und Unter­stüt­zern, die an den ein­zel­nen Sta­tio­nen für einen rei­bungs­lo­sen Ablauf des Tages sorg­ten. Beson­ders bedank­te er sich bei der gräf­li­chen Fami­lie für die Nut­zung des Frei­zeit­parkes. Es gibt sicher­lich deutsch­land­weit kei­ne ver­gleich­ba­re Ver­an­stal­tung, die die Kom­bi­na­ti­on aus Feu­er­wehr, Spaß und Action in einem Frei­zeit­park mög­lich macht. Orga­ni­sa­to­risch wird die land­kreis­wei­te Abnah­me der Jugend­flam­me von Kreis­brand­mei­ster Harald Kraus zusam­men mit der Kreis­ju­gend­feu­er­wehr durch­ge­führt. Auch Tor­sten Erl­wein von der VR Bank Bam­berg-Forch­heim freu­te sich wie­der die Ver­an­stal­tung unter­stüt­zen zu dürfen.

Nach der Rit­ter­show war es dann end­lich soweit und die Jugend­li­chen konn­ten ihre ver­dien­ten Abzei­chen in Emp­fang neh­men. An die­sem Tag konn­ten 179 Jugend­li­che die Jugend­flam­me Stu­fe 1 und 35 die Jugend­fla­me Stu­fe 2 aus ins­ge­samt 34 Feu­er­weh­ren ablegen.

Chri­sti­an Wolfrum

Kreis­ju­gend­wart