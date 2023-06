Pre­miè­re für das Kin­der­stück 2023 der Faust-Fest­spie­le – Unter­hal­tung für Kin­der­gar­ten- und Grund­schul­kin­der – vier Vor­stel­lun­gen an zwei Wochenenden

Die Faust-Fest­spie­le prä­sen­tie­ren an vier Ter­mi­nen das knall­bun­te Kin­der­stück „Kobald und Kar­me­si­na“. Pre­miè­re ist am Sams­tag, den 1. Juli, um 16 Uhr. Wei­te­re Vor­stel­lun­gen gibt es am Sonn­tag, 2. Juli, am Sams­tag, 8. Juli, und am Sonn­tag, 9. Juli, jeweils um 16.00 Uhr. Das Stück dau­ert eine Stun­de und rich­tet sich an Kin­der zwi­schen 3 und 10 Jahren.

Es ist soweit! An die­sem Wochen­en­de geht’s los!

Die Faust-Fest­spie­le zei­gen das Kin­der­stück „Kobald und Kar­me­si­na“ von Ange­li­ka Bart­ram. Und die­ses Kin­der­stück ist so ein rich­tig präch­ti­ges und pracht­vol­les Kin­der­stück. Mit Zau­be­rei­en, Dra­chen und einer Prin­zes­sin und einem Prin­zen. Da haben die klei­nen Zuschaue­rin­nen und Zuschau­er wirk­lich Spaß!

Prin­zes­sin Kar­me­si­na liebt die Far­be Rot und Prinz Kobald die Far­be Blau – was zu gro­ßem Streit führt. Aber als der blaue Dra­che Otto Scha­motto und die Rie­sen­krö­te Clot­hil­de auf­tau­chen, müs­sen sich die Prin­zes­sin und der Prinz ver­söh­nen, denn jetzt muss die Prin­zes­sin den Prin­zen ret­ten. Und das gelingt natür­lich nur mit Hil­fe der vie­len anwe­sen­den Kin­der im Publikum!

Da sind Spaß, Span­nung und Aben­teu­er garan­tiert! Und das alles in der herr­li­chen Kulis­se des Klumpertals.

Über die Faust-Fest­spie­le Pottenstein

Die Faust-Fest­spie­le sind das Frei­licht­thea­ter-Festi­val in Pot­ten­stein, nur 600 Meter ent­fernt von der Teu­fels­höh­le als Teil der Pot­ten­stei­ner Erleb­nis­mei­le im wun­der­ba­ren Klum­per­tal gele­gen. Alle Stücke der Fest­spie­le wer­den in ver­ständ­li­chen, volks­na­hen und extrem unter­halt­sa­men Fas­sun­gen auf die Büh­ne gebracht. Die Faust-Fest­spie­le ste­hen für pral­les, leben­di­ges Thea­ter vol­ler Ener­gie, ganz ganz nah am Publi­kum.

