Die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main lädt zur Apollofal­ter-Exkur­si­on mit Adi Gey­er am Sams­tag, 1. Juli 2023, ins Klein­zie­gen­fel­der Tal ein. Treff­punkt ist um 14 Uhr auf dem gro­ßen Park­platz an der Schre­p­fers­müh­le. Der küh­le März und April haben zu einer star­ken Ent­wick­lungs­ver­zö­ge­rung der Rau­pen geführt. Auf­grund der bis­he­ri­gen und wei­ter­hin anhal­ten­den Wär­me ist jedoch dem­nächst mit der Flug­zeit des Fal­ters zu rechnen.

Auf festes Schuh­werk und Son­nen­schutz ist zu ach­ten. Die Teil­neh­mer­ge­bühr beträgt für Erwach­se­ne zwei Euro, Kin­der sind frei. Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on unter der Tele­fon­num­mer 09571/189034 oder per Mail: umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de entgegen.